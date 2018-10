REBELIÓN INDUSTRIAL

José Arturo Sánchez

De Las Joyas a Cristo Rey

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La molestia empresarial por el incremento a las tarifas de energía eléctrica sube de tono. La Asociación de Empresarios del Rincón (AER) tiene preparada hoy a las 5 de la tarde una protesta en San Francisco del Rincón, asistirán empresarios, trabajadores y ciudadanos.Los industriales de esa región protestaron con cartulinas en las oficinas de la CFE hace unos días. De poco les sirvió porque el siguiente recibo llegó con otro “trancazo” de incremento. Están enojados. *SUBE DE TONOEn León el Consejo Coordinador Empresarial que comandacuestionó a los organismos industriales cúpula a nivel nacional que se supone que están para defenderlos. Pero no son los únicos, ya también alzaron la voz hoteleros, restauranteros, y ayer las mujeres empresarias. ¡Ojo..!El presidente electo,, dice que los inspectores federales de dependencias como, ya no existirán; que el ciudadano firmará una carta asegurando que cumple con la Ley y será suficiente. El leonés enfilado para titular de, pide esperar a la implementación práctica.Resalta el fondo de combatir la corrupción. Al dueño de una tiendita y de cualquier microempresa no tendrían por qué molestarlo con visitas de inspectores. Eso sí, peroocupa personal sobre todo para “meter en cintura” ay demás abusivos, y ahí no puede haber tregua´, ¿o sí?“No somos un club que se reúne a tomar café”, dijo ayer la, en la toma de protesta de la dirigente en León,. Enérgica demandó mejores condiciones de, lay abrir espacios en las cúpulas de las dirigencias de los organismos nacionales coptadas históricamente por los hombres.El mensaje es para las autoridades, pero también para las socias de: hay que hacerse oír. Al menos por representación local no se pueden quejar, de ahí surgió la titular de la; la; y la. Pero no es suficiente, también en casa falta abrir espacios en el resto de lasHoy las asociaciones protectoras de animales se presentarán en elpara entregar firmas con las que respalden su propuesta depara que los animales sean considerados “seres sintientes”, eliminar el concepto de una cosa u objeto y tratarlos como seres vivos. La causa es respaldada por la, quien subirá el tema a Tribuna.Ayer que se celebró elel nuevo, se reunió con integrantes de la, que comanda, para estrechar lazos luego de que ya ve usted que no cayó muy bien en el sector el nombramiento del funcionario foráneo cuando ellos propusieron perfiles del terruño.Acordaron acelerar la creación de la, es decir, que todos los contratistas calculen bajo los mismos valores los insumos para concursar o cobrar sus obras, sin confusiones. Y trabajar juntos en elaborar el reglamento de laEl nuevo Secretario aprovechó para reiterarles que se pretende sostener unay que las obras favorezcan a las. Ely los representantes de, posaron para la fotografía conEl pasado domingo 14 de octubre alrededor de 300 personas (niños, jóvenes y adultos), habitantes del, visitaron el, en, y convivieron en una reserva protegida enclavada en el bosque de la montaña. Ladeleitó a todos.Ahí sí se pasó del discurso a los hechos en. La actividad fue organizada por la asociación “Auge”, que comanda, quienes desde hace tiempo trabajan en esa zona.