Optimista (a pesar de todo)

Primero las malas noticias.es solo de nombre. A veces parece que se trata de dos naciones totalmente distintas y en conflicto permanente.Acabo de estar en—un bastión liberal,—, donde la resistencia al gobierno enes una forma de vida y motivo de orgullo. Aquí hasta la policía ha entendido perfectamente que no gana nada con hacerse pasar por agente de inmigración. Pero apenas salgo de la isla que es, las cosas cambian dramáticamente.Las encuestas dibujan un país casi roto. La mayoría de losque votaron porlo volverían a hacer en el 2020. Hace poco, ense burló abiertamente de la doctora, quien había asegurado que el juezla intentó violar hace décadas. No hay nada de qué reírse. Pero la audiencia lo hizo.Mientras, los demócratas no acaban de entender que no basta serpara ganar la próxima. Tienen que luchar por algo (y ese algo no está muy claro en el electorado).está pintado de rojo o azul. El morado parece ser un color imposible.Nunca, en mis 35 años en, había visto un clima tan antiinmigrante como ahora. Desde la arbitraria reducción de refugiados y visas hasta la separación de niños de sus padres. Hoy, todavía, hay decenas de niños que no se han entregado a sus padres (que ya fueron deportados).En este diálogo de sordos unos piden muro, más agentes y mano dura, mientras otros quieren la legalización de indocumentados y un trato humano a los refugiados. El resultado es una agobiante parálisis y un caos en la frontera. La actuales un fracaso y, sin embargo, nada cambia.Ahora, las buenas noticias.Nuestras hijas y nuestros jóvenes son, afortunadamente, mucho mejor que nosotros. Los, los, y lasque han impulsado el movimientoestán hartos de los partidos políticos tradicionales y ya no esperan su turno. Sin pedir permiso, han tomado el liderazgo en todos los temas que los adultos no pudimos resolver.Ellleva más de tres décadas sin modernizar las. Por eso los—que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran muy pequeños— les han robado la iniciativa. No deja de sorprenderme que cualquiera de los líderes de lastiene una idea mucho más clara de cómo solucionar elque varios congresistas y senadores.Lo mismo ocurre con los estudiantes que sobrevivieron a la, donde fueron asesinadas 17 personas. Las matanzas son cosa de casi todos los días. Nos hemos, tristemente, acostumbrado a ellas. Pero los estudiantes dedijeron basta y, estoy seguro, no van a descansar hasta lograr algún tipo de control de armas. No hay nada más difícil de detener que a un adolescente cuando se le mete una idea en la cabeza.Hay más. Gracias a la valentía de miles de mujeres, ely lase han convertido en el asunto político y personal más importante del momento. La indignación y determinación del movimientoha hecho temblar todas las estructuras de autoridad patriarcal.Estos nuevos líderes tienen una voz mucho más poderosa que la nuestra. A través de laspueden transmitir con fuerza sus mensajes. Es la primera generación que maneja la tecnología mejor que la que le precedió. No le tienen que subir el volumen a la televisión (porque ni siquiera tienen TV).Si el futuro deva a estar en manos de las líderes del movimiento, de los, de los—y dey del medioambiente— podemos estar tranquilos. Su certeza moral es un gran ejemplo frente a las marañas éticas dey algunos de sus seguidores digitales.Nuestro único consuelo es que, como madres y padres, algo habremos hecho bien para que nuestras hijas e hijos salieran tan rebeldes, emprendedores y propositivos. Ellos nos van a salvar.Por esto, a pesar de todo, estoy tan optimista.