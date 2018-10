Exintegrantes de Orquesta en Tlaxcoapan, se fueron con todo e instrumentos

El fin de semana pasado,, presidente de la, se reunió con integrantes de la. Durante su visita se comprometió a recuperar alrededor de 50 instrumentos que no devolvieron algunos exparticipantes.Durante la reunión, Mota Rojas animó a los integrantes a seguir esforzándose para que la Orquesta no desaparezca, sobre todo porque actualmente la agrupación se mantiene, principalmente, por las aportaciones de los propios participantes y algunas gestiones.Sin embargo, se le comentó que varios de los instrumentos adquiridos al principio no fueron regresados por varios exparticipantes, pese a que ya no acudieron a los ensayos ni forman parte ya de la agrupación.Esto ha mermado la entrada de nuevos integrantes, porque aquellos que quieran formar parte de la agrupación se ven obligados a comprar su propio instrumento y aunque algunos así lo han hecho, no todos tienen las posibilidades económicas.Por ello, Mota Rojas se comprometió a recuperar los instrumentos faltantes, aunque los padres de familia alegaban que no eran propiedad de la agrupación.Al respecto, legalmente los instrumentos pertenecen a la Fundación Hidalguense, por conseguir los recursos para concretar el proyecto, y están a resguardo de padres de familia de Tlaxcoapan, pero solo para su uso y disfrute mientras sus hijos formen parte de la Orquesta.