“Las mejores empresas de Guanajuato van a mantener indicadores de rotación mensual al 3% promedio”, señaló el especialista.

Afecta a toda industria



“México tiene una generación de empleos dinámica y reta a todos los sectores no solo al automotriz, no hay industria que no sienta ese tema”.

Resienten el problema



“Uno de los pilares de la producción es la mano de obra, podrás tener la empresa más bonita con maquinaria, pero sin personal no es posible”, así define la importancia del personal Roberto Roel, asesor laboral independiente.

Se enfocan en el personal



“De acuerdo a las encuestas la industria automotriz tienen una rotación del 60%, es decir de cien personas que contratas 60 se van”, destacó el gerente.

Reconocen al trabajador



“El trabajador está esperando que lo trates bien, que lo cuides y protejas, que le pagues. Lo primero es la seguridad, la calidad y la producción, si priorizas la producción te olvidas de la gente”.

La rotación de personal en la industria de Guanajuato es del 60%, coincidieron especialistas en contratación de personal.Entre los intereses del personal para permanecer en una compañía se encuentra el sueldo, ingreso emocional, instalaciones y prestaciones; estos son algunos de los activos para retener a los empleados.Para el cierre de 2018 en Guanajuato, la rotación de personal estará cerrando en 80% expuso Rodrigo Arciniegas, director de Catch Consulting.Este panorama lo apoya en la encuesta realizada al mes de agosto de este año, en la que participaron 78 compañías automotrices que suman 50 mil empleados.Entre las firmas consultadas en el sondeo están American Axle, Lear Corporation, Kromberg &Shubert. En el estado este sector tiene 90 mil empleados.Depende de la madurez de la compañía, aquellas que son estables en sus procesos son las que están por debajo del 5%. Las empresas nuevas que tienen incremento de plantillas son las que rebasarán el 12% mensual.Entre las estrategias que las empresas están incluyendo son la remuneración por antigüedad y programas de fidelidad. Los departamentos de Recursos Humanos hace 30 años que no realizan innovación.Alfredo Arzola López, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato (Claugto), detalló que el cambio de personal es un problema de la industria en general, no solo del sector automotriz.Satisfacer las necesidades de los colaboradores por encima del sueldo es la propuesta del directivo. “Debemos hablar no de retención sino de convencimiento”, dijo.El especialista precisó que en la industria automotriz existe una rotación de personal que comienza a preocupar a las empresas, porque no se consigue mano de obra, y la que llega es por poco tiempo.Los factores de esta situación son diversos, entre ellos una mala selección de personal. La recomendación para la industria es ofrecer sueldos competitivos y prestaciones.El consultor ha colaborado con General Motors y en el tema de rotación dijo que nadie se salva de estos efectos ni las empresas grandes. En el caso de GM se aplicaron en cuestiones de buen ambiente laboral.La rotación de personal que tiene Würth es del 1% mensual, expuso César Vega, gerente de Finanzas y Recursos Humanos de la firma.Entre las acciones que implementaron en la compañía, fue que volcaron su enfoque en las personas. “Blando con el personal, duro con la tarea, las labores se tienen que llevar a cabo”.A esto suman el interés en atender las necesidades del personal, “si tienen algún requerimiento apoyarlos, impulsamos a que se sigan preparando. Esto contrasta porque la industria normalmente se enfoca en los resultados de producción”, explicó Vega.De su personal el 80% son mujeres, cuentan con un activo de 200 personas. Dentro de las estadísticas internas el 50% del personal califica el sueldo como una ventaja, 27% las prestaciones y 23% el ambiente laboral.Así lo explicó Juan Pablo Maldonado, director de Recursos Humanos en Pemsa, la rotación de esta compañía es del 0.78% mensual, al cierre de septiembre sumaron 7.05%, el ausentismo es del 0.43%.El directivo detalló que antes de implementar mejoras el factor estaba en 15% anual (rotación).“Trabajamos directamente con el sindicato para saber qué quería la gente”, posterior a eso diseñaron un programa para medir resultados y ofrecer beneficios.

SIGUE LEYENDO:

+Anpic reunirá a 1,200 empresas proveedoras en Poliforum

+Si buscas oportunidades de negocio, visita Foro de Proveeduría Automotriz en Poliforum

+Confirman: Toyota sigue con planta en Guanajuato

+¿De vacaciones? Viaja con Volaris a 7 nuevas rutas desde Guanajuato

ESTÁN VIENDO: