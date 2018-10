VIDEO: Niña cae a vías de tren; su mamá estaba distraída en el celular

Sigue leyendo:

Una menor cayó a las vías de un tren enluego de que su madre no se percataró del lugar donde se encontraba suporque, según informó el diario The South China Morning Post.El hecho sucedió este martes en laLa niña cayó entre la plataforma y el tren cuando intentaba abordarlo, pero su mamá no pudo nada para evitar el tropiezo porque estaba mirando suAnte el suceso, las autoridades reaccionaron rápidamente para ayudar a la niña. Para su fortuna, eEl video se volvió viral en redes sociales chinas, y muchospor no ponerle suficiente atención a su hija.