Al Chaco le gustaría ser Presidente de los Tuzos

Christian Chaco Giménez bromeó que le gustaría ser presidente de los Tuzos, pero no quiso adelantar qué decisión tomará, esto después de que Jesús Martínez, mandamás del Grupo Pachuca le diera la opción de seguir en la organización después de retirarse de las canchas al final del año.



“Ya está planteado, voy de Presidente del Club Pachuca (¿de qué te ríes? dijo el jugador al reportero que hizo la pregunta), le voy a quitar el puesto a él (Jesús Martínez)”, enseguida aclaró, “no, no, no, con Jesús tenemos una relación muy buena, es como un padre, desde que me fui en 2010, no perdimos contacto con toda la directiva. Soy un agradecido al club, por vincularme con los jóvenes, soy el mismo con todos en este equipo. Me siento como en casa, más allá de lo que diga el presidente, estoy agradecido y muy feliz de estar acá en Pachuca, si me toca estar acá de vuelta, lo haré con mucho gusto”, comentó Christian.