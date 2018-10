Conoce cómo funcionará el VAR

2018-10-19 18:45:48 | REDACCIÓN

El Video Assistant Referee tendrá sus pruebas piloto en la LIGA Bancomer MX a partir de la fecha 13 del Apertura 2018.

Habrá pruebas por primera vez en la Primera División. Foto: Liga MX



El Video Assistant Referee tendrá sus pruebas piloto en la LIGA Bancomer MX a partir de la fecha 13 del Apertura 2018.

Estas son las jugadas que pueden ser revisadas:

Penal: Por protocolo todos los penales son revisados, en caso de existir duda sobre uno señalado o no visto, el árbitro será informado para ver el monitor y tomar una decisión con respecto a la jugada.

Expulsión: Toda tarjeta roja directa será analizada por el VAR y susceptible a revisión en caso de considerarse incorrecta. En cuanto a una jugada de conducta violenta no sancionada podrá ser revisada por el central.

Gol: Todos los goles son revisados, también podrá serlo una jugada donde se tenga duda si el balón cruzó o no la línea de gol, ya sea por tierra o aire. Una falta previa o fuera de lugar podría causar la anulación de la anotación.

Incidente no visto por el árbitro o Identidad Errónea: El árbitro central podrá ser informado por una acción no observada para ser sancionada. En caso de que exista confusión en la amonestación o expulsión a un jugador, el árbitro será avisado para corregir el error de identidad.