"Vivieron un episodio angustiante en el avión que los traía de regreso (…) fue un momento de turbulencia, una falla mecánica del avión; el avión por algunos segundos se precipitó, alcanzó a dar un giro de 360 grados… Pero gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe el piloto estabilizó el avión y lo aterrizó de forma segura en el aeropuerto".

¡Afortunadamente después del evento inesperado que tuvieron nuestros Contendientes, ellos están bien y ahora se les dará descanso! ¡El equipo rojo será el representante en el duelo internacional! ——> https://t.co/CHG8b7ZXWM#PorLosAzules pic.twitter.com/UPkdGBPOdd — Exatlón México (@ExatlonMx) October 19, 2018

Igual me alegro que no haya pasado a mayores lo de los azules, la vida es lo más importante. #PorLosAzules #Exatlón — @teamanayrommel_ (@teamanayrommel_) October 19, 2018

Afortunadamente están bien, pero decidieron no continuar... respetamos su decisión, ¡sigamos apoyándolos afuera y a los nuevos atletas! ❤️#PorLosAzules https://t.co/IP6jfWab0M — Exatlón México (@ExatlonMx) October 19, 2018

Al menos están bien.!!#PorLosAzules#TeamFamosos — Luis Alberto (@LuisAlberto_HQ) October 19, 2018

Siete participantes del programa, que se transmite por la señal de, abandonan la producción tras elen el que casi pierden la vida.Los integrantes della pasaron muy mal y se llevaron tremendo, por lo que la televisora decidió que se tomaran un descanso del reality, aunque para algunos será definitivo.Este jueves, algunos usuarios enempezaron a publicar información sobre unen el que estarían involucrados los integrantes del equipo mencionado, quienes se dirigían a un duelo internacional contraY fue, quien confirmó el suceso durante la competencia entrey el representativo deEl conductor explicó que solo participaría elde los Famosos.también aclaró que else dividió en dos vuelos de su viaje dey desafortunadamente el avión donde regresaban, así como seis integrantes de la producción, sufrió una falla mecánica.El conductor deportivo aseguró quesolo tienen algunos raspones y golpes que no ameritaron hospitalización.Sin embargo, algunos integrantes del equipo azul, decidieron no continuar, como se confirmó en un tuit de la cuenta oficial del programa.El programase transmite de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por

