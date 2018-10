Apuesta el FIC por el Arte Urbano

Fiel a su lema de este año “El Futuro es Hoy” el Festival Internacional Cervantino busca cambiar los estereotipos que se tiene en cuanto a otras manifestaciones artísticas que regularmente se dejan fuera por no entrar dentro de los cánones de la cultura convencional. Parte de este cambio es la apertura a manifestaciones de arte callejero o urbano que se desarrollaron en el Anfiteatro de la Ex Estación de ferrocarriles de Guanajuato capital, que incluyó presentaciones y talleres, organizados e impartidos en colaboración con el grupo Circo Volador.La incursión de estos talleres fue realizada por Hector Castillo Berthier, sociólogo e investigador de la UNAM, quien ha creado a lo largo de varios años proyectos en conjunto con jóvenes. En especifico en esta ocasión dentro del Festival, se creo la iniciativa de realizar estos talleres de arte urbano para quitar la estigmatización que tiene la sociedad sobre ellos, catalogándolos como pandilleros, drogadictos, asesinos, etc. Al contrario de esto, la propuesta logra aprovechar el talento y creatividad de los jóvenes que gustan del arte urbano y fomentar, comunicar y profesionalizar el arte callejero, ademas de buscar espacios de libre expresión.La propuesta también busca cambiar la actitud de los jóvenes en esta época de Cervantino, buscar que el festival no solo sea para emborracharse y enfiestarse; así con el apoyo de la directora del festival, Graciela Díaz Martinez se ha hecho posible esta iniciativa, creando una vinculación y una forma de incorporación en un proceso colectivo de esta emergente cultura popular.El programa de talleres incluyo el taller de BreakDance impartido por Gato Bboy, Taller de Grabado impartido por Jesús Soto y Naoko Ameyali, Taller de Graffiti por Corporal RB y VIEER, Taller de Beat Making por MTO, Taller de Pintura impartido por Perla Fernanda y Anahí García, Taller de Tornamesismo por MTO, Taller de Producción Musical aplicada al RAP por Lírica Inversa, Taller de Rimas Aplicadas al RAP por Lírica Inversa y el Taller de Esténcil por Obed y Torek.Todos estos talleres fueron gratuitos y abiertos para todas las edades, consiguiendo que artistas urbanos de la ciudad y otros municipios del estado incursionaran en esta propuesta, la cual sería factible para que se realizara durante todo el año, pues el espacio que se ha usado en estas dos ediciones, prácticamente esta abandonado. Este tipo de iniciativas serían una excelente oportunidad para frenar la violencia en el estado, pues lo que al menos ahí se manifiesta lleva consigo temas como el cuidado del medio ambiente, tener un comportamiento ciudadano respetable, poniendo en practica la creatividad y la libertad de expresión.