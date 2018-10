Presentan “Esto No es discriminación” en el FIC

Bajo el lema “Esto No es sobre discriminación” se presentó el guanajuatense Roberto Mosqueda en el Teatro Cervantes, en el marco de la celebración del XLVI edición del Festival Internacional Cervantino.La obra cautivó al público en general, la cual exploró por medio de la danza, el teatro, el video, la iluminación y el transmedia, el lado humano del fenómeno de la discriminación que enfrentan las personas en la sociedad.Conforme pasaba el tiempo la obra narraba la historia del sociólogo Pedro Díaz Jiménez, quien estudia su doctorado en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido; y después emprende un viaje por el mundo para encontrarse a sí mismo luego de una experiencia que lo afectó de manera profunda.Este trabajo multidisciplinario fue estrenado en 2016, y se centró en el aspecto humano más allá de mostrar una problemática social.Este concepto no se basa sólo en un estudio, sino en la humanidad, dice Mosqueda, originario de León, Guanajuato. El texto parte de una investigación en cuyo proceso se reunieron historias de varias personas para crear un solo personaje.“Esto no es sobre discriminación” mostró al espectador una experiencia interdisciplinaria donde la clave es interactuar y reflexionar, obteniendo cada uno sus propias conclusiones sobre por qué Pedro tuvo que viajar por el mundo para entender el comportamiento humano.