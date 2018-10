Abrigos-cobertores de San Marcos serán la sensación en esta temporada de frío

Sigue leyendo:

Una de lasimprescindibles en estason los, ya que nos protegen de las temperaturas bajas y añaden estilo a nuestros looks. Sin embargo, gracias a Instagram, descubrimos que este tipo depueden ser confeccionadas en un elemento característico de nuestra cultura e identidad, los famososdeLa diseñadora Brenda Equihua –mujer mexicano-estadounidense– buscó la manera de combinar algo distintivo de la cultura mexicana con la moda. En una entrevista realizada para la revista Vogue Estados Unidos en marzo de este año, Equihua expresó que “el desafío era cómo tomar esta, que puede percibirse como ‘cheesy’ -vulgar- , y hacerla cool”.Dos, una bomber, una falda con top y hoodie incluído y dos sudaderas son lasque conforman esta pequeña colección titulada 'New Classics', todas combinando las tendencias del street wear.Estampados con print de leopardo, la virgen de Guadalupe, así como rosas de gran tamaño, motivos mexicanos y los emblemáticos tigres de estasson algunos de los dibujos que se pueden apreciar en esta colección.Cabe destacar que esta colección no está hecha con losde, ya que, a finales de 2004, la fábrica donde se producían estasdesapareció por la poca demanda de producto.Si quieres lucir uno de estos durante esta temporada, puedes comprar la tuya a través de su tienda online. Los precios de cada una de las piezas van desde los 4 mil pesos hasta los 9 mil .Sin duda, estassí están hechas para resistir las bajas temperaturas y, al mismo tiempo, vestimos con mucho estilo.¿Qué opinas?