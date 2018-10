Convocan a concentración por la Vida este sábado

Este sábado 20 de octubre, se realizará una concentración a favor de la vida, en punto de las 5 de la tarde entre la Catedral y el templo de San José en el centro de Irapuato.Así lo informó el coordinador de "40 días por la vida" y ex diputado local, Carlos Ruiz Velatti, quien convocó a que participen los irapuatenses en esta concentración, y señaló que le preocupa que el tema del aborto se encuentre en la agenda legislativa de partidos como Morena.“Es una gran preocupación para toda la gente porque el aborto no es un problema religioso, sino de humanidad, el asesinato de un ser indefenso de un vientre materno, independientemente de la creencia, es un crimen de lesa humanidad y está catalogado como un genocidio, porque se está eliminando a un sector de la población llamado no nacido dentro del vientre materno; no solo es una cuestión religiosa, es una cuestión de humanidad, creyentes y no creyentes debemos defender la vida”, señaló.Ruiz Velatti llamó a las fuerzas políticas presentes en el Congreso Federal a que frenen los intentos de imponer temas como el aborto y la eutanasia, que son parte de la agenda internacional de grupos radicales.“Los llamamos a que recapaciten, porque una cultura que se dedica a matar a sus futuros ciudadanos es una cultura que no tiene muy buen pronóstico, estamos rompiendo con un esquema natural que es una familia, estamos corriendo el riesgo de volvernos deshumanizados, se está proponiendo el aborto y la eutanasia”, comentó.El coordinador de “40 días por la vida” indicó que este sábado 20 de octubre a las 5 de la tarde, se realizará una concentración a favor de la vida entre el templo de San José y la Catedral, por lo que se pidió a los asistentes vestir de blanco y llevar globos del mismo color, de ser posible.