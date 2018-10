Explicó CFE cálculo pero...



“Tuvimos gente de Comisión Federal, nos explicaron el cálculo que están haciendo para determinar las tarifas a partir de la reforma energética”.



“Tenemos tres meses con ese tema, la mayoría de nuestros socios señalan que con los incrementos en las tarifas de luz se está afectando al sector”.

Costo depende de cada industria

Incrementos fuera de toda lógica



“Estamos trabajando con ellos para conocer, porque los incrementos que tiene la industria, están fuera de toda lógica”.



“No nos queda claro, si existe un déficit en la Comisión Federal de Electricidad (porqué) quiere que lo pague el sector industrial, debe ser general porque todos consumen (luz)”, lamentó el empresario.

Pese a recibir una explicación detallada de los aumentos, el Presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), dijo que el martes Tavares Romero sostuvo una reunión con representantes de la CFE. La explicación del cobro fue detenida, pero reconoció que los conceptos técnicos que emplean en las tarifas no lograron entenderlos. De manera simultánea envió un comunicado junto con la Concamin nacional manifestando su inconformidad, y si bien saben que la medida no frenará el aumento, esperan al menos que sea menor. Tavares reiteró que el incremento en los costos de energía dependen de cada industria, por ejemplo en el sector, con lo que se incrementa al doble. Si bien la adopción de energía alterna se puede utilizar en oficinas, no así en la industria, que es donde, precisó el líder proveedor. El incremento en las tarifas para el sector industrial se traduce además en un cargo injusto, expuso a su vez presidente de la CICUR. Al ser un problema federal se debe atender a ese nivel, por ello es que colaboran en conjunto con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) nacional. Vega Guillot detalló que han identificado aumentos de hasta 70% en el costo de la energía. Esta situación les resta competitividad a nivel internacional, al generar un sobreprecio en productos respecto a Estados Unidos.

