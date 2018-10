Que ciudadanía decida aumento a Elvira Panigua, pide Morena

Tras darse a conocer que la alcaldesa Elvira Paniagua propondrá aumentarse el sueldo, la coordinadora de la fracción de Morena en el Ayuntamiento, Bárbara Varela afirmó que no era el momento de esta propuesta y sugirió que la ciudadanía decida dicha propuesta.“Sería interesante que la alcaldesa le preguntara a la ciudadanía, nosotros somos representantes ciudadanos y ese tipo de cosas habría que preguntárselas a la ciudadanía, que salga y se anime a salir con los ciudadanos que se va a aumentar el sueldo a la semana de haber tomado el cargo a ver qué le van a decir”, opinó la edil.La presidenta municipal, Elvira Paniagua informó que propondrá al Ayuntamiento ajustarse el salario mensual a 105 mil pesos, lo que significa un incremento de 20 mil pesos, y con esto hacer valer la recomendación del Congreso del Estado de Guanajuato.“Definitivamente no era el momento, tenemos una semana aquí y no podríamos estar pensando en ajustes, pero un ajuste podría ser para arriba o hacía abajo y claramente si es hacía arriba es un aumento”, aseguró la regidora de Morena.Barbara Varela Rosales dijo que este posible aumento no coincide con la realidad del municipio, el cual “está bastante endeudado, con montones de carencias y no es el momento de que servidores públicos estemos pensando en aumentos”.Tras ganar las elecciones en julio pasado, el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que percibiría 108 mil pesos mensuales, es decir, tres mil pesos más de los que pretende ganar la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua.Sobre esta similitud, Varela Rosales dijo que si bien entiende que la responsabilidad de presidir un municipio es “bastante grande” no se puede pensar en incrementos salariales por parte de funcionarios públicos en épocas de austeridad.“El presidente electo está mandando un mensaje a todo el país de que estamos para trabajar y no para hacernos ricos y quienes compartimos ese proyecto de austeridad no estamos de acuerdo con ningún incremento”, dijo.El lunes pasado, Barbara Varela junto a sus dos compañeros de la fracción morenista en el Ayuntamiento de Celaya anunciaron que renunciarán a su fondo de ahorro como medida de austeridad.