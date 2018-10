#India Al menos 50 muertos por un tren que atropelló a una multitud. Las víctimas se encontraban en un festival y no escucharon al tren debido al ruido de fuegos artificiales. pic.twitter.com/vhPB6f35ni — RADIOFONICA 100.7 (@radiofonica1007) October 19, 2018

Quemaban efigie del demonio

Por lo menospor unen el norte de lael viernes, informó un funcionario del Partido del Congreso.Pratap Singh Bajwa dijo que las víctimasun despliegue decon motivo de uncuando fueron arrollados en las afueras deen el estado deAñadió que las víctimas no vieron venir el tren, que además no se detuvo después del incidente.El festival hindú era el de Dussehra, en que se quema una efigie del. La multitud contemplaba la ceremonia cuando llegó el tren.Después del suceso, varios aldeanos corrieron al lugar y condenaron a las autoridades ferroviarias por no tomar las precauciones necesarias.Si bien son comunes los accidentes en el sistema ferroviario de la India, el del viernes fue uno de los más mortíferos en años recientes.En el 2016, 146 personas murieron debido a un descarrilamiento en el este de la India.