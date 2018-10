Sube a 60 víctimas trenazo en la India, atropelló a decenas en fiesta religiosa

Numerosos muertos tras arrollar un tren a una multitud durante una festividad religiosa en India https://t.co/ooSCzxzgXf pic.twitter.com/aWso10S8fK — Europa Press (@europapress) October 19, 2018



"¿Por qué las autoridades permitieron que los fuegos artificiales estuvieran tan cerca de las vías del tren?", preguntó el testigo, quien dijo a la televisora Republic que él perdió a dos hermanos.

Unatropelló el viernes a una multitud que observaba fuegos artificiales durante un festival religioso en elcausando la muerte de por lo menos 60 personas y heridas a decenas más, dijo la policía.El tren no se detuvo después del accidente registrado en las afueras de ladijo Pratap Singh Bajwa, representante del partido oficialista del Congreso estatal.El oficial de la policía ferroviariadijo el sábado por la mañana que la cifra de muertos se había elevado a 60. Otras 50 personas se encuentran heridas y hospitalizadas.La agencia noticiosa Press Trust of India dijo que al momento de la tragedia llegaron dos trenes de puntos opuestos en vías distintas, lo que redujo las posibilidades de que la gente escapara. Sin embargo, las víctimas fueron arrolladas solo por uno de los trenes, dijeron funcionarios, según el reporte de la agencia.tuiteó que estaba sumamente acongojado por el accidente y que "ha pedido a funcionarios que ofrezcan la ayuda inmediata que se necesite".Un testigo dijo que el tren ni siquiera hizo sonar su silbato al arrollar a las víctimas, que junto con otros cientos de personas miraba la quema de la efigie del demonio Ravana durante el festival hindú de Dussehra.Otro testigo dijo que las víctimas no se percataron que el tren se acercaba debido al fuerte ruido de los fuegos artificiales.representante local de un partido del Congreso que fue el invitado de honor en el evento religioso, dijo que estas celebraciones se realizan en el área todos los años y que alertan a las autoridades ferroviarias para que los trenes pasen a baja velocidad.