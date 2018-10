VIDEO. Captan en video a maestra arrastrando a alumno con autismo

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que una maestra arrastró a un alumno con autismo lo que le provocó varios golpes en el cuerpo.

El pequeño Thatcher Grayson de 11 años, vivió una situación traumática cuando su maestra y una enfermera lo obligaron a levantarse del piso e ir al salón.

Thatcher estaba con su perro guía y no quería levantarse, pero la maestra lo llevó arrastrando y en el trayecto sufrió varios golpes que le dejaron moretones muy marcados.

El hecho ocurrió el pasado 14 de septiembre en la escuela intermedia Tates Creek de Lexington en Kentucky, Estados Unidos.

Jo Grayson, mamá del alumno recibió un mensaje de texto de la maestra, donde le informó que el niño "tuvo una crisis" y no se quería levantar del piso.

Pero al llegar a casa notó los moretones y rasguños de su hijo y contactó a un abogado.

"Quiero decir, no entiendo cómo alguien podría hacerle eso a cualquier nene, sin importar si tiene o no una discapacidad ... inicialmente me dijeron que él había tenido una crisis, pero la verdad es que no tuvo una crisis", dijo la mamá.