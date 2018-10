Guanajuatenses con Olga Sánchez

El reclamo del gobierno de Guanajuato a la Federación por la falta de apoyo para combatir la inseguridad llegó a los oídos del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de voz de la diputada federal Beatriz Manrique.El Secretario estuvo en la Cámara de Diputados y la diputada del Verde pidió información sobre el apoyo que se ha dado a Guanajuato para comprobar si es cierto el discurso de los gobernantes estatales, que se quejan del abandono que padecen.La legisladora dijo que esta información es importante para evidenciar si el problema de la inseguridad tiene su origen en la falta de acciones del Gobierno estatal, que ha gastado alrededor de 3 mil millones de pesos en el programa Escudo que no ha dado resultados.En la cuenta regresiva para renovar el Consejo Directivo del Sapal un nombre ha comenzado a hacer ruido para ocupar la presidencia. Se trata del empresario Jorge Videgaray Verdad, quien estuvo al frente de este organismo del 2007 al 2011.Son varios sectores los que han puesto sobre la mesa la propuesta, que dicho sea de paso no sería mal vista por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pues Jorge Videgaray formó parte de su equipo de trabajo en el Plan de Gobierno y seguro haría buen equipo con Angélica Casillas, ex directora del Sapal que renunció la semana pasada para sumarse al gabinete del Gobernador como titular de la Comisión Estatal del Agua.Videgaray Verdad conoce al derecho y al revés al Sapal, de hecho durante su gestión el organismo se consolidó por su eficiencia y era ejemplo a nivel nacional, pero luego el Consejo Directivo cambió, entraron otros funcionarios y se tomaron malas decisiones, lo que llevó a esta paramunicipal al caos.Por eso algunos sectores proponen que se vuelva a buscar un perfil que no solo conozca las entrañas de la paramunicipal sino que además no sea un improvisado, esperemos que el alcalde Héctor López Santillana escuche estas propuestas.Tras su designación el 11 de octubre como representantes del Ayuntamiento leonés, en el Sapal se integraron como nuevos consejeros el segundo síndico Christian Javier Cruz Villegas, y los regidores Gilberto López Jiménez y Gabriel Durán Ortiz; también el consejero ciudadano Víctor Manuel Jasso González, quien es suplente de Hugo Varela Torres, ahora diputado local.En la sesión del miércoles se llevó a cabo el taller de inducción para los nuevos consejeros, el personal del Sapal y el resto del consejo les tuvo que explicar casi con manzanas qué se hace en cada una de estas reuniones.Los consejeros fueron enterados del despido de Arnulfo García Delgado, gerente de Tratamiento y Reuso del organismo; fue despedido por Angélica Casillas Martínez tres horas antes de que la ahora ex directora dejara la dirección del Sapal.Pero no se trató de un capricho de la ex funcionaria municipal que ya despacha en la Conagua, resulta que el ex gerente le presentó mal un presupuesto. Primero le dio una inversión, luego corrigió y dijo que se le pasó agregar 100 millones, pequeño detalle. En su lugar se quedó Rafael Galván, que era el encargado de la planta municipal.Aunque en lo público aparentan que son un solo grupo, la verdad es que en la fracción panista hay dos bandos; algunos de los ediles azules están del lado de su coordinadora, la regidora Ana María Esquivel Arrona, y otros del lado de la síndica Leticia Villegas Nava, a quien no le pareció nadita que la coordinación quedara en manos de otra de sus compañeras de partido.Del lado de Villegas la primera en aliarse fue la regidora Ana María Carpio Mendoza, quien aunque haya compartido con Esquivel Arrona los primeros tres años de la Administración de López Santillana, prefirió sumarse al equipo de Villegas Nava.El primer desencuentro entre la coordinadora oficial y la que quería serlo ocurrió un día después de la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento. Algunos ediles azules se resistían a dar una rueda de prensa, pero al final todos se sumaron para dar el mensaje de que todo el grupo está unido.El regidor Salvador Sánchez Romero al parecer ya va a mantener un bajo perfil, no está a favor de una ni de otra y al parecer se siente aliviado de que ya no le toque responder ante el tema que más preocupa, la seguridad, pues ya no presidirá la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito.Otro que tiene un reto importante es el ex regidor, ahora subsecretario de Seguridad, José Luis Manrique, al que en los últimos días se le ha visto ir y venir por los pasillos de la Presidencia poniéndose al corriente de sus nuevas tareas, que no son pocas.Los que no han salido en días de sus oficinas son el nuevo director de Desarrollo Institucional y el ahora tesorero, Enrique Sosa Campos; ambos al parecer tienen mucho trabajo, que pudiera ir ligado a despidos.La próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se reunió ayer con la plana mayor de la Concamin nacional, y ahí estuvieron presentes los empresarios guanajuatenses José Antonio Abugaber Andonie, quien ocupa el cargo de secretario de este organismo empresarial, y Enrique González Muñoz, consejero y presidente nacional de la Canacar.En la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México también estuvo presente Diana Álvarez Mauri, quien ocupará el cargo de subsecretaria de Desarrollo Democrático en el Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre.