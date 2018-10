A ver estimado/a lector/a, yo solo estoy aquí para escribir de lo que se me viene a la cabeza. Tonterías el 90% del tiempo, claro está. Pero si hay espacio para un poco de verborrea mental, pues aquí estoy yo… faltaba más.Y si me permites un poco de filosofía de alcantarilla, quisiera contarte lo que me tiene obsesionada en los últimos días. No es que vaya a descubrirte el secreto de la felicidad o cómo le hace tu abuela para mantener tanta energía. No. Muy probablemente, esto ya lo hayas pensado una y mil veces.Así que aquí está mi post-it mental: (¿Escuchas el sonido del redoble de un tambor?)… (¿no?… ve y ponlo en Spotify que, si no, esto no suena serio, corre, te espero aquí con la misma paciencia con la que espero a que dobles las páginas del periódico) (¿Ya?, ok, prosigo) Creo que a las personas se les mide muchísimo por cómo hablan de otras que no están presentes. Pum, baby. Aquí está lo que me ha costado tantos años aprender. Mamá, papá, tanta educación pa’na’.Hablando en serio, si es que yo puedo ser seria alguna vez, me parece impresionante la facilidad con la que puedes medir a una persona por cómo crítica a otra. Y tú y yo sabemos que en nuestra sociedad se nos da de perlas criticar. Es como si al nacer, nada más salir al mundo en vez de vacunas nos dieran el certificado de jueces de nuestro entorno. ¿Pero quién nos ha engañado de tal manera?Recuerdo que me chocaba mucho hasta que partí una temporada y dejé atrás esos comentarios que intentan imponer una cosmovisión tan personal dentro de otra que no tiene nada que ver con su realidad. El hecho de que no me toquen ese tipo de comentarios aquí no significa más que no me conoce casi nadie y todavía estoy en la etapa de preguntarnos el color favorito y el por qué me llamo tan raro.Y es que, nadie podrá decirme a la cara que no le agobia la opinión ajena. Y el que diga que no, y no mienta, pues que me enseñe porque yo no acabo de entenderlo del todo. Si te sale mal algo, llueven los “Te lo dijes”, si te sale bien algo lloviznan los “qué bueno que me hiciste caso”. Todo el mundo y sus raciones de opiniones sobre la vida ajena que las gastan cual “godín” con aumento de sueldo y primer día de quincena.Pues he aquí, yo criticando a la gente que critica. Ya está. Lo dicho, dicho está. Repito que no es que sea un secreto, pero a veces, hasta lo más obvio se tira de tonto, y de tonterías humanas tenemos mucho trecho para el resto de columnas. Comenzando con las mías.