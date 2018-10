Las personas trans ante la Suprema Corte de Justicia

El pasado miércoles 17 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en revisión 1317/2017, sobre el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona trans, registrada en el estado de Veracruz. Es la primera vez en la historia de la judicatura, que la Suprema Corte se pronuncia respecto de los cuáles son los requisitos que constitucionalmente pueden solicitársele a una persona para poder cambiar la mención sexo genérica en su acta de nacimiento.El caso trataba sobre la legislación de Veracruz que sólo prevé un procedimiento de rectificación de actas, en la vía jurisdiccional, para llevar a cabo cambios como el del nombre o la mención sexo genérica. Sin embargo, en dicho estado sí se prevé un procedimiento administrativo para otro supuesto: el reconocimiento que un padre haga de su hijo ante el Registro Civil, lo que implica la variación de un dato esencial del acta de nacimiento, el apellido.Por ello, la Corte interpretó que es inconstitucional que existan dos procedimientos para supuestos de hecho equivalentes, pues ambos tienen la finalidad de cambiar un dato esencial del acta. Por un lado, el reconocimiento de hijas o hijos puede llevarse a cabo en la vía administrativa, por otro, la reasignación sexo genérica debe levarse a cabo en sede judicial. Esta distinción se estimó que carece de razonabilidad. Por ello, se determinó la existencia de discriminación normativa, lo cual viola los derechos de las personas trans, ya que el procedimiento que mejor se ajusta para la adecuación de sus actas es aquel que se lleva a cabo ante una autoridad administrativa.La Primera Sala estableció que lo ideal es que el procedimiento para reconocer legalmente la identidad de género sea uno formal y materialmente administrativo, es decir, ante autoridad administrativa y en una vía de igual naturaleza, con menos formalidades y menos demoras, en aras de garantizar forma más efectiva el pleno ejercicio de los derechos. En consecuencia, se determinó que las normas que obligan a sustanciar un procedimiento judicial para este fin son inconstitucionales, por lo que no deben aplicarse en estos casos, sino que se debe posibilitar y dar trámite a un procedimiento formal y materialmente administrativo.Asimismo, el Tribunal invocó el contenido íntegro de la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, definió las demás características que deben revestir estos procedimientos:Que sean de adecuación integral, es decir, que permitan tanto el cambio de la inscripción del nombre, de la mención sexo genérica e inclusive, de ser el caso, de la imagen fotográfica; a tantos documentos de identidad como sean necesarios;Deben basarse en el consentimiento libre e informado y no exigir certificaciones médicas, psicológicas u otras irrazonables o patologizantes.Deben ser confidenciales y los cambios no debe estar reflejados en los documentos de identidad.Deben ser expeditos y, en la medida de lo posible, gratuitos.La sentencia es de suma relevancia para todas las personas trans del país pues sienta un precedente para que, en un futuro no muy lejano, puedan ejercer su derecho a la identidad sin que este se vea condicionado a tener que comprobarla.Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”Tw @amicusdhFb @Amicusdh