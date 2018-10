Proyecto innovador



Luchan con amor

Las mujeres que son diagnosticadas consufren de un impacto tanto emocional, como espiritual y físico.En este proceso de su vida, requieren de un acompañamiento digno e integral para llevar la enfermedad de la mejor manera, algo que ofrecedesde hace casi 3 años.“Nuestras mujeres con cáncer de mama, durante el tratamiento, tienen muchas necesidades como pueden ser brasieres, prótesis removibles, aprendizaje de un taller, de una labor manual para después auto emplearse y, así, también generar un recurso”, comenta, iniciadora de la asociación.Con ello, además de recibir apoyos como son rehabilitación o insumos, reciben talleres de corte y confección, bisutería, repostería para generar empoderamiento e impulsar el emprendimiento.“Ellas, a través de estas propuestas, pueden independizarse y ver más allá que el dolor que están sufriendo durante el tiempo que están en tratamiento”.Estela tuvo un primer acercamiento con el cáncer hace 25 años cuando diagnosticaron a su mamá, María Luisa Cano, quien actualmente es una sobreviviente. A partir de esa experiencia, comenzó a apoyar a más pacientes sin saber, en ese tiempo, que existían las asociaciones civiles.“Amadavi es una propuesta, un proyecto que nace de la observación, ya tengo 11 años trabajando con pacientes de cáncer de forma directa”.Actualmente, Estelita, como de cariño se le conoce, impulsa el programa de prevención del cáncer de mama con el proyecto “Con el alma rosa”, con el cual impartirán pláticas preventivas en empresas y escuelas.“Uno de los retos más grandes con los que me he encontrado en este proceso es la indiferencia pues hay quien piensa que nunca les va a tocar; si tú te autoexploras, te palpas y te haces estudios, puedes diagnosticarlo a tiempo y puede ser curable”.Derivado de una necesidad, ense busca implementar la producción de, de los cuales ya tienen un prototipo.Se busca que esta prenda sea cómoda, tenga una fibra especial de algodón, sea transpirable, así como involucrar a las beneficiarias en la elaboración.“Con late quitan todo el pecho, pero también la axila y parte del brazo; si usas un brasier normal, el resorte se mete en la herida de la axila, por eso el top es ancho en los laterales para que no se meta en la lesión; además la prótesis va a darle peso para tener ese equilibrio y que la columna no se contracture y no se vaya desviando”, comentó Estela.Además de los beneficios físicos que este sujetador brindará, también ayudará a aumentar la seguridad y autoestima de las pacientes que lo usen.Para cumplir con ese objetivo, la fundación hace la invitación a personas físicas y morales a unirse a la causa con aportaciones voluntarias o donaciones de insumos de primera necesidad como tela, hilos, prótesis removibles, máquinas de coser y/o semillas.De entre más de 328 pacientes queatiende y apoya, el 35% de ellos son mujeres con cáncer de mamá. Una de ellas esquien fue diagnosticada en noviembre del 2015.“Desde la primera semana de agosto me sentí una bolita, fui al seguro para hacerme una mastografía y me mandaron en octubre a hacerme una biopsia”, compartió.Ella considera que el afecto, el amor y la comprensión son algunos de los aspectos más importantes para enfrentar a la enfermedad.“A la fundación llegué muy deprimida, pero me dieron mucho afecto, muchas esperanzas y una plática muy bonita, Estelita es muy noble y tiene un gran corazón”.Esther invita a las mujeres a realizarse estudios médicos a tiempo para lograr prevenir el malestar.Página: amadavi.org.mxFacebook: Amadavi A C19 de Octubre: Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama