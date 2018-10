¿A qué hora juegan y en qué canal pasan el Necaxa Vs León?

El duelo

Necaxa Vs. León

Hora: 21:00 Hrs.

Estadio: Victoria

Árbitro: Marco Antonio Ortiz

Por TV: Canal Nu9ve

Ganar o ser eliminado

PROBABLES ALINEACIONES

se despachó con la cuchara grande hace algunos meses y logró vencer a La, uno de sus “cocos” en lapues luego de cuatro partidos disputados desde su vuelta a, sólo han conseguido una victoria a su costa.Como ha sido costumbre en las últimas campañas,no se encuentra peleando en los primeros sitios de la tabla en elsino haciendo cuentas para acceder, como sea, a ladel futbol mexicano.Los, que sorprendieron en la fecha 1 al vencer al, no están mejor, pues en los últimos cinco partidos que han disputado en el torneo apenas suman un triunfo.Esta noche, elserá escenario de un duelo a muerte, no tan definitivo como el que ambos cuadros protagonizaron en lapero igual de importante.también está esperando clasificar, van a ser partidos a muerte, fáciles ninguno, sobre todo ellos que están a un punto de nosotros, están igual, así que va a ser una final”, aseguró el defensoro.Previo a la cabalísticase ubican entre los últimos cinco lugares de la tabla y aunque tienen posibilidades de, la situación deecaxa para esta fecha es un poco complicada., titular con los de, salió lastimado del partido que disputó con lay aunque el cuerpo médico del Ti descartó una fractura, el golpe sufrido en el hombro podría ponerlo en duda para el juego de hoy.“Se deberá valorar más adelante la musculatura de, así como su articulación esternoclavicular. Por el momento, sólo se trata de una contusión severa”, señala el comunidado distribuido por la dirección des.Los de, por su parte, no sufren por ahora en el tema de las lesiones, aunque deberán ser cuidadosos con las faltas (cuatro tarjetas rojas en el torneo) pues a partir de esta jornada se estará utilizando el25. Yosgart Gutiérrez2. Brayan Beckeles3. Luis Hernández5. Manuel Mayorga31. Ventura Alvarado10. Dieter Villalpando14. Matías Fernández24. Fernando González29. Marcelo Allende22. Francisco Córdova26. Víctor DávilaDT. Michel Leaño30. Rodolfo Cota5. Fernando Navarro4. Andrés Mosquera22. Miguel Herrera24. Osvaldo Rodríguez10. Luis Montes13. Alexander Mejía12. Iván Rodríguez16. Jean Meneses9. Walter González17. Mauro BoselliDT. IGNACIO AMBRIZ