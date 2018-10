Cerca de la tragedia

Tres se quedan, siete llegaron

El, uno de los programas deportivos más importantes de, sufrió una auténtica revolución, luego de que siete concursantes abandonaran la competencia al sufrir un accidente aéreo.Según confirmó el conductor del programa,, el accidente se dio cuando los concursantes salieron del centro de competencias enen una avioneta. En la aeronave viajaban seis integrantes del equipo dey varios miembros de la producción del programa.Y aunque en un inicio se dijo que sólo se había tratado de un "susto",y los propiosexplicaron que sí estuvo en riesgo su vida, pues el avión dio un giro total y al menos uno de los asientos se desprendió. Varias personas resultaron con heridas leves y con crisis nerviosas."El accidente es algo que nos va a marcar a todos siempre", contó, practicante de padel e integrante del equipo de"El accidente sí fue fuerte, pero Dios es muy sabio y no permitió que en el vuelo me pasara algo grande... a mi lado estuvo un ángel de mi guarda que puso el brazo para no dejar que me pasara algo grave... yo salí del avión y besé el suelo", narróDebido al accidente, siempre según la versión de, todos los integrantes del equipo dese reunieron paraPor ello, según señaló, sólo el equipo depudo competir en el reto internacional ante los concursantes de, duelo en el que los mexicanos fueron derrotados.Ya en la edición de este viernes 19,explicó que siete de los integrantes del equipohabíanpara reunirse con sus familias.Por ello, sólo tres integrantes del llamado equipose mantuvieron en la competencia y los restantes fueronde inmediato.Quienes se quedaron fueron, quien tomó el rol de capitán,. Mientras que quienes abandonaron el programa son"Yo quiero aprovechar esta oportunidad para llegar hasta donde pueda, sabía que si me iba no iba a estar conforme y mi sueño que tuve es estar aquí, quiero seguir mi sueño", comentóluego de que fuerael nuevo equipo deLos nuevos integrantes son:De inmediato, los nuevos concursantes participaron en los circuitos televisados en el programa de este viernes, aunque fueronpor el equipo rojo de