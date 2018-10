Omar Oseguera

Luis Miguel Guerrero



El conjunto verdiblanco no es espectacular, pero cuando sale conectado ofrece buenos partidos como el de anoche. Y precisamente por lo anterior, no nos explicamos como pudo perder en casa ante conjuntos como Lobos y Morelia.

Paco Vela

Luis Gerardo Lugo

pero anoche en Aguascalientes, León ganó, en gran parte, por la salvada de Andrés Mosquera en el segundo tiempo, que evitó en ese momento el 1 a 1.fue clave en el cotejo, así como la doble contención de Mejía y Aquino, que por fin dio resultados.Lo de Calero de aplaudir, así como. Bien León, ganó y llegará fuerte a la semifinal contra La Máquina.Práctico, ordenado, y contundente.volvió a dar un buen partido en patio ajeno, y maniató a un Necaxa desesperado y desorganizado.y todos sus elementos actuaron al parejo, los aplausos en esta ocasión deben ser para toda la media cancha leonesa: "Chapo" y Aquino distribuyeron juego, y Mejía controló la contención como un auténtico patrón., aprovechó las debilidades de zona defensiva y la mala puntería de un Necaxa que agoniza en el Apertura 2018. Ignacio Ambriz movió sus piezas y le alcanzó para sumar tres puntos.El arquero bicampeón con el León regreso a la titularidad en la Liga Mx y Cota visitó la banca, situación que desde hace bastante no se daba para el ex cancerbero de Chivas. Más buenas noticias: Mireles y Calero sumaron 180 minutos en la regla del menor, ya no son últimos de la tabla y ante Puebla pudieran repetir dosis, tal y como aseguró Ambriz.se fue adelante pronto en el marcador y cuando Necaxa se cansó de fallar en ofensiva reapareció una oportunidad más, la visita marcó el segundo y cerró el trámite.Asignaturas pendientes, pero con tres puntos más en la bolsa., pero padeciendo el nulo margen de error. Vivos, están vivos, pero aún no sanan.Es acertada la lección de preferir el control de la pelota a la velocidad que pudieron haberle impreso jugadores como Cerato y Yairo Moreno.Defensivamente también el León se ve mucho mejor con esa línea defensiva con Tesillo y Mosquera.El cambio de la portería también es bueno,Es un triunfo que le da esperanza a un León cuya vela se mantiene encendida.