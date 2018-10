El León encontró a su nuevo 'Gullit' Peña

Aquino y la estafeta

La obligación ante Necaxa

Soy de los que extraña al, a su futbol, a "". Veo enesos poemas de goles ay muchos otros arqueros, y lo confirmo: el victorense es de lo mejor que he visto en el mediocampo dely la. Su cambio de ritmo, explosividad, regate a máxima velocidad, su juego vertical de uno o dos toques, su definición y hasta sus caireles, los tienen pocos, muy pocos dobles cincos.Pero, ese “” que la rompió a los 22, 23 y 24 años, no existe más, se fue, se abandonó. Aquel que se llevóes otro, un suplente, uno más del montón, cuando él era el diferente. Maldita sea, extraño el futbol de “”, como, creo, todo aquel al que le guste el fútbol.Apuesto a que pocos lo quieren de vuelta en, muy pocos, lo, tiene 28 años y además, ya volvió una vez. Para qué ficharlo de nuevo, si además, ya hay otro “Gullit” en el banco, sí, otro “Gullit” y no de apodo, ¿? No, ¿? Menos. Buenos jugadores, pero con otras cualidades, ¿? Sí, Aquino.El peruano de 23 años de edad tiene condiciones parecidas al mejor “”, incluso más recuperación, más intenso para morder, apretar y trabar. El nuevo empresario “barbero” es rápido, de buen pie, con desgaste físico y aprobada definición ante el arco enemigo. Pedro, comoo, sabe rematar de cabeza, de primera y con regate incluido. Un futbolista completo, seleccionado, mundialista y con enorme futuro.Obvio no es idéntico al “”, pero puede, si lo ponen y lo dejan, recuperar, generar y hacer muchos goles, como lo más de 40 que firmó Peña con la remera verdiblanca. Para su mala suerte,es uno y cones otro, tal vez por indicación, tal vez por los que lo rodean. Creo que el inca en sus pies lo tiene todo y si no, sí lo suficiente como para hacer olvidar a aquel “Gullit” que extrañamos todos.Con Aquino o sin él,debe ganar hoy como sea al, si lo hace, cuidado, quete visitará con todo, motivada y con ganas de volverte a aplicar una “”.PD. Hoy el gobernador,quien por cierto jugó conmigo un par de juegos de futbol siete, recibirá enz, la chica de oro. Mañana rueda de prensa en León cony el lunes, a entrenar de nuevo, en busca de más logros.Comenta este texto cona en: @omaroseguera