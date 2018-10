#Video

William es titular



A Yarbrough lo acompañan Mireles, William Tesillo, Andrés Mosquera, Rodríguez, Alexánder Mejía, Pedro Aquino, Luis Montes, Jean Meneses, Mauro Boselli y José Calero.

¡Once fieras a la cancha del Estadio Victoria!



Ganar o ganar

No habían pasado ni diez minutos del primer tiempo cuando León se adelantó en el marcador con gol de Mauro Boselli.Aprovechando un penal,En los primeros 45 minutos, León no ha tenido más oportunidades y Necaxa no ha podido aprovechar la condición de local.Al parecer, las buenas actuaciones de William Yarbrough en Copa Mx le funcionaron al portero, porque es titular ante Necaxa.En la alineacióny Ambriz sorprendió con William en la portería. León tiene que sumar de a tres si quiere seguir aspirando a lugares de liguilla y todo se dificultó con la victoria de Querétaro ante Cruz Azul, con lo que los Gallos llegaron a 19 puntos yy tendría que luchar por la Copa Mx, donde jugará ante la Máquina en semifinales, buscando el pase a la final.