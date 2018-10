Souris, el gato por el que Bono, Pharrell Williams, entre otros, cantan en este álbum

"Cuando dices que estás triste por un gato, la gente lo encuentra un poco obsceno", explicó la artista en junio pasado a Artnet. "Si fuera mi madre o mi padre, todo el mundo me diría: 'Pobre'. Si es un gato, parece ridículo. Me hace gracia porque para mí fue casi más violento. Yo vivía con mi gato. No vivía con mis padres".

falleció en 2014, después de 17 años de vida en común con su propietaria, la, en su casa-taller de la periferiaUn lustro después de la muerte del, su ausencia le seguía pesando y el luto parecía no tener alivio. Hasta que tuvo una idea brillante para poner fin a esa traumática pérdida: dedicarle una exposición como despedida final.La muestra dedicada a su animal de compañía puede verse en la galeríadesde esta semana y hasta el 22 de diciembre. La iniciativa viene acompañada de otro peculiar proyecto: un álbum donde 38 estrellas de la música rinden un último homenaje a Souris.Entre ellas hay nombres de primer nivel, comoademás de cantantes franceses comoCada uno rememora al felino desaparecido de una forma distinta. El líder dele deja un mensaje en el contestador que entona como si fuera un poema lírico, mientras que Biolay lo recuerda a ritmo de bossa nova y con un título en castellanoPor su parte,le dedica un tema instrumental y algo melancólico, mientras que Laurie Anderson, artista de vanguardia y viuda deEntre los participantes en el álbum, que solo se podrá comprar en la galeríay cuya edición se limita a un millar de copias, también se encuentran leyendas de la música francesa, como Christophe, el grupo indie The National, la cantante Marie Modiano (hija del premio Nobel de Literatura Patrick Modiano), el artista islandés Ragnar Kjartansson, la actriz Irène Jacob y hasta la hija ilegítima de Mitterrand, Mazarine Pingeot.A la artista no le gusta calificar este proyecto como una terapia, pero admite que le ha permitido cerrar un capítulo.