Cancelan Expo de la Cabra, Queso y Cajeta en Celaya

"Las circunstancias y adversidades que enfrentamos han retrasado las obras de las instalaciones sede y los apoyos que se necesitan para enfrentar los compromisos que la expo requiere", señaló el comité organizador a través de un comunicado.



"Sabemos que esta difícil decisión traerá repercusiones a muchos de los involucrados con la realización de la Expo, por lo que estaremos a sus ordenes para darle solución", precisa el comunicado enviado la noche del viernes.

El comité organizador de laanunció la cancelación del evento debido a que no se concluirán las obras del nuevoA pesar de que la décima quinta edición del evento fue cambiada de fecha y se llevaría a caboel comité organizador tomó la decisión este viernes de suspenderlo definitivamente.A pesar de que el contrato de la obra estipula que su conclusión debería estar lista el 30 de octubre, los ex integrantes del Patronato de la Feria, que renunciaron el mes pasado, pidieron a laacelerar los trabajos para que se concluyera antessin embargo esto no será posible.Los ex integrantes del Patronato de la Feria de Navidad habían acusado desde hace varios meses que la Sagarpa no había brindado el recurso de un millón de pesos prometido para la edición del año pasado, situación que había acarreado problemas económicos con proveedores.La Expo Internacional de laes un evento de carácter anual organizado por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de registro y el Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío con el apoyo del Gobierno de la República a traves de Sagarpa, y del Gobierno del Estado de Guanajuato a traves de la SDAyR.Dicho se ha caracterizado por tener actividades que van desde la organización y capacitación de productores, pasando por la exhibición y venta de ganado, hasta la promoción de productos derivados de la caprinocultura, y presentaciones artísticas y culturales.