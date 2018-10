Comienza gestiones para puente en Irrigación

Tal y como prometió en campaña la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua comenzó con la SCT la gestión del puente en el cruce de las vías de Avenida Irrigación además de otros dos proyectos más.En una reunión que tuvo la presidenta municipal con el delegado de la SCT en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago acordaron comenzar la elaboración de los proyectos ejecutivos para tres obras que se construirán en Celaya.El proyecto principal es el puente elevado sobre el cruce del tren en avenida Irrigación y el cruce de las vías, del cual coincidieron en que “no se contrapone con el proyecto del Ferroférico para sacar las vías del tren de la ciudad”, señaló el gobierno municipal en un comunicado.Dicho proyecto ya había sido anunciado por Elvira Paniagua durante su campaña detallando que buscaría tener el proyecto ejecutivo antes de que finalice el año y gestionar 180 millones de pesos ante el gobierno estatal para que comenzara el próximo año.“Empezamos a ver el proyecto del paso superior vehicular en el cruce de avenida Irrigación y la línea NBA del tren, el cual es el mayor punto de conflicto en materia de movilidad debido a que el tren pasa por lo menos 10 veces al día y esto genera fuertes problemas de movilidad, por eso el proyecto en el que estaremos trabajando lo vemos como una buena opción porque no interrumpe ningún otro proyecto”, aseguró la alcaldesa.Otro de las obras que también se acordó trabajar en el proyecto ejecutivo es el del camino de acceso a la comunidad de San José de Mendoza, el cual se encuentra en malas condiciones actualmente y será apoyado por la SCT aunque se trata de un camino municipal.“También vimos el acceso a la comunidad de San José de Mendoza en la zona norte del municipio, el cual es de más de 2.5 kilómetros y que hoy no hay camino, al grado que no entra el transporte público por las pésimas condiciones en las que está.“Vimos la oportunidad de trabajar en el proyecto y el delegado se mostró totalmente comprometido. Incluso no le habían metido la mano porque es municipal, pero el delegado no tiene inconveniente en que se haga el proyecto”, dijo.En estas dos obras, la Presidenta Municipal explicó que se trabajará en la elaboración de los proyectos ejecutivos durante las próximas semanas para tenerlos listos a finales del mes de noviembre y se cuente con la validación de la SCT para iniciar la gestión de recursos e inicien las obras en el 2019.La tercera obra sería el distribuidor vial de Celanese en la zona sur del municipio, la cual se ha buscado realizar durante más de una década y dijo que es una obra en la que todavía falta completar el proyecto ejecutivo, sin embargo ya se vislumbran posibles problemas de movilidad en esa parte y por ello se buscará un diálogo en próximos días con la empresa Ferromex para analizar bien el proyecto, hacer observaciones y de ser posible se hagan ajustes para evitar congestionamientos viales.“De ser necesario vamos a solicitar que haya algunos ajustes para evitar que se genere un conflicto vial para Celaya y los celayenses. La obra es bienvenida pero vamos a cuidar que esto no sea un conflicto vial”, mencionó.