Desesperados por no poder cruzar por elque une Guatemala y México, decenas deestán optando por lanzarse alAl mediodía de este sábado, algunos de los miles dedesistieron de seguir esperando en el puente internacional Rodolfo Robles, para entrar a territorio mexicano de forma irregular. En algún momento, abrieron una parte del puente y pusieron una escalera que colgaba hasta el río.Cada cinco minutos, una balsa pasaba para recoger a los migrantes. En cada traslado, caben una decena de personas, aproximadamente.Los que no tenían para pagar los entre 5 y 15 pesos que cuesta el traslado en estas balsas hechas de madera y llantas, recorrían el río. Otros más lo cruzan agarrados a un lazo que lo atraviesa.Algunos señalaron que, incluso, en el caso de que las autoridades mexicanas los dejen llegar a los albergues, la posibilidad de ser deportados por no tener papeles migratorios es elevada, por lo que prefieren seguir su tránsito hacia Estados Unidos de manera ilegal.Entre quienes esperaban en el puente hubo quienes mostraron su inconformidad contra los que se aventaban al río y en determinado momento se desató un enfrentamiento verbal; aquellos acusaban a los segundos de que los iban a perjudicar y de que las autoridades mexicanas podrían tomar represalias.