"Tomar el programa les ayuda a tener al menos 30% de mejor sueldo con los socios comerciales de Cisco que si sólo fueran titulados; sí aporta un mayor valor y eso se ve en una mejor remuneración e incorporación al mercado laboral", detalló Ortiz.

En 2017, Cisco Networking Academy tuvo 75 mil estudiantes

Tomar cursos adicionales como los que ofreceayuda a que los egresados de carreras relacionadas con tecnología ganen 30% más del sueldo promedio, dijo Federico Ortiz, director de dicho programa.Según la plataforma de salarios Love Mondays, la remuneración promedio al mes de los ingenieros en México es de 22 mil 943 pesos, basado en mil 900 salarios publicados en la plataforma., en promedio, y los ingenieros en informática alrededor de 21 mil pesos al mes.Cisco Networking Academy no sólo es un programa de redes, aseguró Ortiz. "También nos ha llevado a ampliar el portafolio de cursos de Linux, programación C++, si bien es un reto ganar las posiciones de perfiles de redes en la parte de programación y estos temas, hay otro reto de perfiles", comentó.El programa educativo de Cisco no sólo se imparte en i, ahora también en carreras como Programación y Mecatrónica, donde los jóvenes buscan especializarse.Los instructores son profesores de las instituciones y, destacó Ortiz. Respecto a las mujeres que toman estos cursos, dijo que son 28% de matrícula total.Por otra parte, Ortiz comentó que el programa, que cumple 20 años de operación,Existen algunas secundarias en el país que imparten este tipo de capacitaciones.En cuanto a los adultos mayores, mencionó: "Vemos a un gobierno que brinda servicios digitales para hacer pagos, pero si la ciudadanía no sabe hacer uso de la tecnología no tenemos el círculo completo".El Dato:75 MIL ESTUDIANTES tuvo Cisco Networking Academy en 2017. Imparte cursos a jóvenes y también a adultos mayores.