Ajuste o incremento de sueldo a la Alcaldesa de Celaya y el Alcalde de Irapuato aplica el silencio como estrategia

Polémicas fueron las declaraciones de la alcaldesa, Elvira Paniagua Rodríguez, al referirse que iba a atender las recomendaciones del Congreso del Estado porque su sueldo se quedaba corto. De 85 mil pesos subiría a 105 mil pesos: 20 mil pesitos más que su antecesor Ramón Lemus.Los medios informaron, lo que muchos vimos y que finalmente se refiere a un aumento de sueldo. Bueno, pues ahí tienen que la noticia se expandió y por redes sociales provocando el enojo de muchos ciudadanos que criticaron a la nueva Presidenta Municipal hasta el cansancio, porque, ¿cómo busca un aumento de sueldo cuando tiene 10 días trabajando?Pronto Paniagua Rodríguez citó a los medios de comunicación para aclarar el tema. Afirmó que no es incremento, que es un ajuste de acuerdo a la recomendación del Congreso del Estado, que si parece que es mucho es porque los dos alcaldes anteriores, Ramón Lemus e Ismael Pérez no la atendieron y la diferencia creció.Porque aunque la Alcaldesa insista en que no es un incremento, pues el término adecuado es ajuste, las cosas son como son, es decir, un ajuste puede ser a la baja o a la alza y al ser a la alza se trata de un incremento, no hay más.Pareciera que sólo ella no ve que es un incremento porque los regidores aseguran que se trata de un aumento salarial. Ciudadanos volvieron a enojarse y a manifestarlo en redes sociales. Y es que el enojo no es en sí por el ajuste, sino por las condiciones en que Celaya se encuentra. Lleno de violencia y con varios rincones literalmente abandonados.La Alcaldesa demandó objetividad de los medios, pero objetivamente, ajustar su sueldo de 80 mil pesos a 105 mil pesos mensuales, es un incremento, por donde quiera que se vea.Y extraña porque viene de ser Diputada local, además Presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, y debiera saber que el Congreso recomienda un tope máximo de salarios para que quienes estén por arriba de eso lo reconsideren, no es para que los que están por debajo se los suban.En el último reporte 27 de los 46 alcaldes excedían la recomendación, hoy ya son 26 pues el de Silao, el panista Toño Trejo, puso el ejemplo y en la primera sesión de Ayuntamiento acató la disposición.En León Héctor López lo rebasa por un 20% ($151 mil bruto al mes), y defiende que está en lo justo.¿Cuánto debe ganar un Alcalde? es todo un debate. Al final lo que sí importa a todos son los resultados.Aunque con menos hermetismno, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ha querido adoptar las medidas de silencio que el Gobierno del Estado quiere realizar en torno al tema de seguridad.Con los asesinatos de los últimos días, ha pedido a medios de comunicación locales que los temas de seguridad los traten con el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, o incluso, luego del atentado en el Oasis de la Cruz, canceló su agenda pública y mandó al secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, que siempre con actitud déspota, medio contesta a la prensa.Pero Ortiz y Alcántara no son los únicos que han tratado de esquivar la prensa en este tema, también los nuevos funcionarios estatales, como el diputado local panista, Víctor Zanella, quien incluso a algunos medios les señaló que el Congreso Local también designará un diputado vocero, para tocar los temas.La realidad es que los irapuatenses ya no creen los discursos, y esperan más que palabras acciones, pero también es cierto que los funcionarios deben rendir cuentas y ante la 'Versión Oficial', a veces se quieren excusar de hacerlo.Los sangrientos y constantes ataques en restaurantes y lugares públicos obligaron al alcalde, Ricardo Ortiz, a aceptar reunirse con empresarios y comerciantes, pues la situación va de mal en peor.Y es que además de los asesinatos, ya al interior de los negocios, también los comerciantes se animaron a hablar de los cobros de piso de los que han sido víctimas desde hace algunos años atrás, primero en Salamanca y luego en Irapuato y Celaya.Por mucho tiempo, Ortiz Gutiérrez se negó a aceptar el grave problema de seguridad que afecta a este sector, que constantemente denuncia pero que nunca es atendido de forma real, y aunque dijo que son 'una minoría' los que sufren estos delitos, ya puso a trabajar a los encargados de Seguridad.Y es que robos, asaltos y ataques se han dejado pasar por parte de las autoridades municipales, que siguen negando la crisis que vive Irapuato, y que parece que no tendrá fin, al menos a corto plazo.Ahora resulta que no existen reportes de cobros de piso y extorsiones, que parecen más un secreto a voces que una realidad, y que tal vez no se denuncia por la poca confianza que la gente tiene hacia sus autoridades y el temor de que estas mismas autoridades estén inmiscuidas.Muchos comerciantes en el corredor industrial de Guanajuato viven con agobio e impotencia porque deben pagar “derecho de piso” a criminales. Es un secreto a voces y los afectados callan por miedo, “¿quién te dice que las autoridades están arregladas con los criminales?, no mejor no decimos nada, no vaya a ser peor”. De ese grado es la desconfianza hacia las autoridades que se repite en Irapuato, Celaya o León. Y la respuesta de las autoridades no puede ser más pobre.En Celaya por ejemplo Juan José González González, el secretario de Seguridad Ciudadana, aseguró que es un delito que va a la baja, cuando los comerciantes consultados aseguran que es algo que crece y que ya es generalizado en muchas zonas de la ciudad. La alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez prometió revisar la situación.En Irapuato Xavier Alcantara, secretario del Ayuntamiento, tajante dijo que no tenían reporte de esas extorsiones, es decir que para ellos no existen y el alcalde Ricardo Ortiz igualmente trató de evadir la respuesta.El de Celaya es un Gobierno Municipal sin direcciones, y por lo que se ve así seguirá siendo por algunas semanas. Dicen algunos regidores que no aprobarán directores improvisados, pero parece ser que es eso o pasar mucho tiempo sin cabezas en las dependencias.Con excepción de Secretaría del Ayuntamiento donde se nombró a Roberto Hugo Arias; Seguridad Ciudadana a Juan José González González y la Tesorería Municipal a Lourdes Herrera, en las demás se les dio las gracias a los antiguos directores y fueron nombrados encargados de despacho, que son personas que trabajan en el Gobierno Municipal.Las obras paradas en el Centro afectan a ciudadanos y comerciantes, la Policía necesita una estrategia, los baches necesitan arreglarse, pero también requieren la firma del titular para fines legales y que se puedan tomar decisiones, todo se va posponiendo.Si la alcaldesa Elvira Paniagua, responsable de hacer las propuestas de los directores, no tiene claro quiénes serán parte de su gabinete, imagínense cómo andan los regidores no panistas. ¿Votarán por directores que no conocen? Sobre la mesa ya hay algunos nombres, como el de Juan Gaspar García, quien quedó fuera del Ayuntamiento luego de que esta vez el PAN no logró los cinco regidores que tenía. Pues bueno. Le podría tocar al excandidato a regidor dirigir Jumapa, Obras Públicas o Desarrollo Urbano. Otro nombre que fue parte del equipo de transición es el de Rodolfo Amate, a quien le podrían dar Desarrollo Urbano o el IMIPE.En el SIDEC se contempla el nombre de Jorge Medina, quien fue entrenador de la multicampeona Liliana Ibañez. Regidores de oposición se han puesto a analizar en los últimos días con lupa la gestión de Medina al frente del deporte celayense durante la administración de Gerardo Hernández.Otro de los nombres propuestos por la alcaldesa es el joven panista Rafael González Bernabé para que encabece el Instituto de la Juventud, quien es más conocido porque en campaña se dieron a conocer una serie de audios donde despotricaba contra Morena. Además la oposición en el Ayuntamiento ya desempolvó dichos audios donde aparentemente insulta a candidatas a diputaciones locales, por lo que usarán esto como argumento para estar en contra de su postulación.Otro de los perfiles propuestos es el director de la trova celayense, Dagoberto Serrano para que lidere el Instituto Municipal de Arte y Cultura, aunque parece no reunir las credenciales para dicho puesto y desde la oposición no verían mal darle continuidad al actual director Antonio Chaurand.En la Policía Municipal se ha hablado de Joseles Rico Ramírez, quien quedó en lugar de Jaime Rosales tras una manifestación donde se le acusó de acoso laboral y sexual. Rico Ramírez ya se ha estado reuniendo con algunos ciudadanos que los respaldan.Al interior del gobierno se habla de que aún no está definido pues falta el visto bueno del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, que en términos prácticos acomoda a su gente en las direcciones de los municipios. En fin, con el tiempo encima y con un Ayuntamiento con la mayoría de oposición, la Alcaldesa tiene ante sí un complicado panorama.La excandidata a la alcaldía de Irapuato por la Coalición 'Juntos haremos historia', Irma Leticia González Sánchez, culpó a los regidores panistas de 'agandallarse' las comisiones más importantes al interior del Ayuntamiento y esa situación la tiene muy indignada.La expriísta señaló en un comunicado de prensa que los partidos deberían de dejar de lado sus diferencias y repartir parejo para que todos pudieran trabajar en pro de los irapuatenses, recalcando que el PAN se quedó con la presidencia de 10 comisiones y dejó las sobras para el resto (Morena, PRI e Independiente), ocho comisiones.Como un "Ayuntamiento desequilibrado" calificó Sánchez González este Cabildo que estará presente durante el 2018-2021, quien jura que el azul se quedó con las más importantes.La morenista pide que el alcalde Ortiz Gutiérrez recuerde su nuevo eslogan de la cancioncita pegajosa 'Más Unidos, Más Fuertes' y que lo haga una realidad pues se está contradiciendo, aunque también debería sentarse a platicar con sus regidores, pues las negociaciones no los dejaron tan molestos como en otras fracciones.González Sánchez también debería aplicar el lema de “Más Unidos, Más Fuertes”, porque con la fracción de su partido en el Ayuntamiento cuarteada, ante la negativa de Eduardo Ramírez de reconocer a su coordinador, Francisco Herrera, no se dan buenos visos de una oposición fuerte.La cancelación de la Expo de la Cabra, Queso y la Cajeta en Celaya es un sinónimo más de la desorganización que impera para la planeación de los eventos que le tocarían al Patronato de la Feria de la Navidad.Los ex integrantes del Patronato liderados por Jorge Rincón Maldonado pidieron a la Secretaría de Obra Pública acelerar los trabajos para que dicha Expo se llevara a cabo, sin embargo tras su renuncia el barco quedó sin timón y ahora reina la desorganización.A menos de dos meses para la Feria de Navidad sólo se tiene confirmado al cantante Sebastián Yatra donde al parecer para asegurarlo tuvieron que soltar una fuerte cantidad de dinero y ahora no se sabe que otros artistas se presentarán en el Teatro del Pueblo.La idea de concesionar el evento ferial u otro esquema de organización parece que ya no se podrá este año donde se anticipa otro fracaso.