Luego de que losun día sí y otro también le tunden aly a supor la imparable, ayer aceptaron la invitación del, para sentarse a platicar cara a cara.Fue un primer diálogo que ambas partes coinciden que ya hacía falta. Los ‘morenos’ ratificaron su postura de que “fuera” y de que urge definir el plan de seguridad que concrete en hechos el cacareado “”. Pero no salieron de la greña, fue una plática directa pero cordial.esbozaron algunas líneas generales de la “nueva estrategia”. El encuentro fue privadísimo, a nadie más invitaron, el Estado emitió un comunicado institucional y los “morenos” se reservaron sus rudas críticas para otros momentos. El acuerdo es mantener el diálogo.Antes de llegar apara sentarse con las autoridades estatales, la, les encargó otra tarea, esta vez al, pues promovió un punto de acuerdo donde elexhorta a que armonicen la legislación en el estado con laEn enero de 2013 entró en vigor lay en enero de 2017 se publicó una reforma que estableció el plazo de un año para que los estados se pusieran al día con esa histórica deuda. Pero en, donde se cuentan por miles las víctimas, ni siquiera se ha considerado legislar el tema.En la argumentación del exhorto la legisladora leonesa retoma que el estado dees tercer lugar nacional en la incidencia delictiva, sólo detrás del, según los datos oficiales del SY ya no le “echa más leña al fuego”, pero entodo este año se mantiene primero en número de víctimas. En el reciente “Foro por la Paz”, celebrado el 4 de octubre en León, quedó también de manifiesto el dolor y el reclamo de las familias por sus desaparecidos, que las autoridades no buscan.Fue en este evento que se hizo patente la urgencia de legislar para atender a lasdel estado. Ya existe una, y se supone que una en lo local, pero la coincidencia es que esos organismos se pierden en la burocracia gubernamental, y la ayuda no se nota.La omisión en la legislación de, señala el texto del punto de acuerdo: “Implica un desacato a lo mandatado por ely evidencia la falta de voluntad política delpara proteger a las, colocándolas en una situción de indefensión y desprotección”.La, vivió en carne propia otra de las historias recurrentes de los usuarios de aerolíneas y sus retrasos. En Twitter reclamó que “ojalá que @Aeroméxico deje de culpar a otros por sus desórdenes”. Relata que le respondieron que cambiaron el equipo por mantenimiento y que hasta después de tres horas hay responsabilidad de la empresa”.Su compañero de partido,, quien como diputado federal promovió la reforma legal para castigar los retrasos de vuelos, le dijo en Twitter: “La Ley es muy clara y defiende al pasajero. Cuando el retraso es responsabilidad de la línea aérea (como es el caso) las sanciones deben aplicarse”. Por su parte,sólo respondió que todo es por los cambios que realiza el aeropuerto por operación. Mmhmm.La, arrancó trabajos. En su primera reunión el, presentó al, equipo que estará trabajando en implementar el modeloEles el presidente de esta Comisión, y lala secretaria; como vocales participan las, así como los. Aprobaron el calendario de comisiones en el que se estarán reuniendo dos veces al mes.