Caravana Migrante favorece a Trump

Si no se tratara de un drama, diría que hasta simpático es el Sr. Trump; quien en un discurso dado a sus seguidores, aceptó ser responsable de que mexicanos y centroamericanos quieran irse a vivir a los Estados Unidos: “Todo por haber generado empleos, reactivado la economía y haber traído bienestar al pueblo norteamericano.” No tengo duda, si alguien va a sacar “raja” de esta caravana, va a ser Trump, que tiene en puerta las elecciones legislativas y le urge las ganen los republicanos, para seguir, con el control del Congreso, imponiendo sus políticas y formas de gobierno. Las imágenes de centroamericanos, usando mujeres y niños como escudo, rompiendo rejas y barreras para entrar a la fuerza a México ¡Dan la razón a Trump!, en esa caravana viene mucho lumpen y delincuente que va a generar problemas (insisto, no debieron entrar a México)… Si fuera mal pensado, diría que la caravana la organizaron esbirros del Sr. Trump;… pero, bendito sea Dios, no lo soy.Por su lado Jorge Ramos, el periodista mexicano que radica en Miami, sigue con su cruzada a favor de que México abra las puertas, ¡sin ningún requisito!, a los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que quieran entrar; lo cito: “México tiene la obligación moral de tratar bien a los inmigrantes centroamericanos. ¿Cómo es que les pide documentos para entrar a los centroamericanos cuando millones de mexicanos han entrado indocumentados a Estados Unidos? ¿Doble moral?” Jorge olvida que, entrar ilegalmente a USA no es una política oficial del gobierno mexicano… aunque lo parece.La razón por la que muchos mexicanos huyen del país (desconozco la historia personal de Jorge), es por la falta de oportunidades derivadas de malos gobernantes y de la corrupción rampante de la clase política en asociación con los grandes capitales nacionales y extranjeros que han depredado a México, eliminando la oportunidad de progreso que tendríamos de ser las cosas diferentes. Riquezas y recursos naturales tenemos; no así líderes capaces, comprometidos, nacionalistas y honestos. En otras palabras, la “doble moral” de los gobiernos mexicanos, que no del pueblo, deriva que han sido los responsables de la depredación del país y de la consecuente migración, legal e ilegal; por lo que tienen que mantener el pico cerrado, ya que siendo la causa primera de los problemas nacionales, no tienen argumento con qué reclamar, ni la intención de detener la migración; ya que ello les obligaría a enfrentar a un pueblo encabronado con tanta corrupción y desvergüenza; en otras palabras, la migración ilegal es y ha sido una válvula de escape para los corruptos e ineficaces gobiernos mexicanos, y las remesas, un paliativo económico que permite que los políticos y gobernantes en México continúen robando. La pregunta entonces sería: ¿Por qué los Estados Unidos “permiten” soterradamente la migración “ilegal”?, es decir, si quisieran detenerla, pondrían a su ejército a defender su frontera, como hoy amenaza hacerlo el Sr. Trump para detener la caravana de centroamericanos. En mi opinión, no lo han hecho porque a Estados Unidos convienen los gobernantes corruptos del lado mexicano; son fáciles y baratos de comprar, no les interesa defender a México (ver reforma energética), controlan las manifestaciones en contra del intervencionismo o la depredación gringa y los tienen con la pata en el pescuezo y a su servicio, porque todos saben que si USA quiere, elementos para meterlos a la cárcel existen, pero si les sirven, podrán dar conferencias en todo el mundo, ser parte de los consejos en sus universidades o ser consejeros de empresas gringas que se beneficiaron de las concesiones y “negocios”, que en contra del interés nacional, les hicieron los que han ocupado posiciones de mando en los gobiernos o han sido presidentes de México.Conclusión, en mi opinión la caravana es un “show” montado por vivales que abusando de la necesidad e ignorancia de la gente, los usan como carne de cañón ofreciéndoles lo que no pueden ni tienen derecho a ofrecer: violentar las leyes de países soberanos. ¡Perdón!, preciso: violentar las leyes mexicanas si pueden.Cierro el presente con una reflexión: A los políticamente correctos les recuerdo: por la frontera sur han entrado Kaibiles, Maras Salvatruchas y Armas... Y no olviden: es derecho soberano de México, saber quiénes entran y obligación del gobierno, cuidar el territorio… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.