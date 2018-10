Inflación y salarios mínimos

Wikipedia define la inflación, como aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo que tiende a ser normalmente de un año. Cuando el nivel general de precios aumenta, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda y una pérdida del valor real de la misma. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje analizado de la variación general de precios denominado como Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Con esos elementos de definición afirma la revista de internet Asuntos Capitales, que se considera, que quien ofrezca aumentar más los salarios mínimos, es quien tiene más conciencia social y que esto ayudará mucho a los trabajadores, porque recuperarán su poder adquisitivo, lo cual es falso de acuerdo con lo que se afirma más adelante. El salario mínimo, que actualmente es de $ 88.36 diarios en México, sin considerar las prestaciones a las que se tiene derecho y que equivalen en un periodo de 30 días, a poquito más de $2,650.00 lo que sabemos que no alcanza ni con mucho, para satisfacer las necesidades mínimas de un trabajador, como es comida, vestido, escuelas, etc. o en otras palabras, el dinero que necesita un trabajador y su familia para satisfacer sus necesidades básicas, distinguiendo desde luego los salarios mínimos profesionales, que son un poco más elevados, pero de cualquier manera insuficientes. Según la revista mencionada, el hecho de considerar los bajos salarios mínimos como la causa de la pérdida del poder adquisitivo y su aumento como lo contrario, implica una falta de conocimiento de los mecanismos económicos básicos o querer justificar que cada día los salarios rinden menos, sobre todo por el aumento generalizado de los precios, que se debe en forma básica a la inflación o en su caso a la especulación, si es que hay mucha demanda de bienes y poca oferta de dinero para adquirirlos. Es por eso, que los políticos y los legisladores, pretenden justificarse con el aumento al salario mínimo, cuando la causa principal de esto, es la inflación, porque constituye en sí, un impuesto oculto que todos debemos de pagar, pero que recae principalmente en los más necesitados. Los salarios reales, se miden por lo que compran. Los salarios mínimos no deben ser aumentados por un simple decreto del gobierno en turno, porque si fuera por los salarios mínimos aumentados en forma arbitraria, ya no habría más pobres en el mundo, lo cual es imposible de lograr. El aumento por sí mismo, no resuelve el problema de fondo, que realmente es la inflación. Tomemos, por ejemplo, la nación de Venezuela que es probablemente a nivel mundial, quien más ha aumentado los mínimos y sin embargo al día de hoy, es cuando más pobres hay en ese país. Cuando más perdieron su poder adquisitivo en México, los salarios mínimos fueron en los sexenios todavía recordados, sobre todo por los que los vivimos, en los de López Portillo y Miguel de la Madrid, que es cuando más se aumentaron en México los salarios mínimos, con las consecuencias que ya conocemos todos. Cuando más se aumentaban los salarios reales, fue en las épocas de los 60, cuando los mínimos se incrementaban cada dos años, cosa que estamos ahora muy lejos de lograr. La verdadera causa del deterioro de los salarios mínimos, es la inflación, la cual es creada por el propio gobierno, cuando se dedica a imprimir billetes de más, tratando de justificar su exceso de gasto corriente, el dinero mal gastado o despilfarrado -como lo hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que gozan de sueldos elevadísimos y prestaciones fuera de toda proporción, y casi lo mismo pasa con nuestros legisladores, que luchan contra la llamada austeridad republicana que propone entre las pocas cosas buenas el gobierno entrante- . Otras de las causas de la inflación según la propia revista, es incrementar la deuda del país, imponer más impuestos a los bienes que venden como la gasolina y la luz dentro de otros, para financiar gastos que se consideran inútiles. ¿No está pasando esto en México? ¿Qué nos espera en el futuro con las medidas que se están tomando, en contra de la economía?