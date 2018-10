Nicaragua, Nicaragüita

, el País centroamericano, ha estado cercano geográficamente a, pero más, por la intensa participación de mexicanos en el proceso de la triunfante revolución sandinista a finales de los años setenta, donde muchos nos volcamos a crear solidaridad y ayuda. En esa victoria confluyeron no solo la izquierda, sino multitud de movimientos liberales y progresistas, incluyendo a la mismaIntelectuales, guerrilleros, pequeños empresarios, lograron sacudirse a la. Ese triunfo representó una esperanza para mejorar las condiciones de las mayorías pobres deque se ubican en niveles bajísimos deLa revolución trajo esperanzas pues se enfocó de inmediato a reducir las; puso fin a la, sustituyéndola por un. Ese nuevo gobierno tuvo la virtud de reunir a un amplio espectro ideológico (). Logró reformas importantes en los aspectos socioeconómicos y políticos del país, como la gran jornada de alfabetización, el reparto de tierras y la mejora de la salud del pueblo.Se formó una junta de gobierno que acordó que, el hoy líder casi eterno del, llegara democráticamente después del proceso revolucionario desde 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado por el(llamado así en memoria de).Este experimento socialista provocó rápidamente una oposición armada financiada por los, que formó la llamada “contra” y metió aen unaque sumada a los errores de gobierno, provocó que elperdiera las elecciones en 1990 frente a laQuisieron las condiciones políticas que elvolviera a gobernar, siempre teniendo como dueño aquien por supuesto, fue postulado por “su” partido. El desgaste de años de gobierno y el mal desempeño de la economía provocó el cansancio del pueblo hacia. En 2017,fue investido para su cuarto mandato, de cinco años, y tercero consecutivo, junto a su esposa como vicepresidenta.Hoy,ahora gobiernapor más tiempo que cualquiera de los anteriores tiranos. Ni el general, ni el general, gobernaron más que el. Desde el triunfo de la revolución liberal hasta su derrocamiento,estuvo 16 años en el poder. El viejo, por sí mismo, estuvo también 16 años y su hijo, Luis, 7 años; su otro hijo, Anastasio, el último de la dinastía, estuvo 10 años.lleva ya 21 años, con lo que supera a sus antecesores.En el colmo del nepotismo,, la esposa dees la Vicepresidente de este País que ahora es de una familia. Polémica y poderosa,ha sido la incondicional compañera dey un elemento fundamental en la toma de decisiones en. La sociedad nicaragüense se ha ido cansando de la dinastíay una mala decisión sobre el sistema dehizo explotar a una sociedad que salió a las calles el año pasado.Hoy, elha prohibido cualquier tipo de manifestación sin autorización previa. La muerte de un joven de 16 años revivió las. Las razones del gobierno depara ilegalizar las protestas en el país (y la reacción de sus críticos) es que son brotes subversivos.Las estrategias duras de, no han logrado acabar con laque empezó en abril pasado y que elconsidera un intento deLas universidades, la iglesia católica, las cámaras empresariales, los organismos sociales, apoyan lay denuncian la. Son muertos, heridos, desaparecidos, detenidos y numerosos presos políticos condenados por terrorismo, todas, consecuencias de cerca de seis meses de. Según estimaciones del, el número total de “” ya ronda los 500 y un número similar de muertos.también ha atestiguado y denunciado estas violaciones al derecho de expresión.Con la represión que hoy proviene de la izquierda,terminó haciendo lo mismo que criticó de los: perpetuarse con un poder concentrado en una familia.Hoy,olvidando los fundamentos del, es dueño con su familia dey enfrenta una insurrección de todos los sectores sociales. Las, actúan en contra de la población y no se puede dar como argumento que sean movimientos financiados por los. Simplemente el pueblo quiere acabar ya con una dinastía familiar.¿Qué sucede con laque el poder la corrompe? ¿Por qué losinsisten en perpetuarse?y su esposa son un ejemplo de cómo –más allá de las ideologías-, el apego al poder impide ver la realidad. Lleno de pretextos, el gran proyecto socialista de, muere a manos de un tirano y su familia que se aferran al poder. Por visitas al País, es triste para mí, ver lo que le sucede a