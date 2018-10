Próximamente la ciudaddepodría tener una. Se trata de una propuesta para construir una “” que en realidad es solo un enorme espejo orbitando la tierra en una órbita geoestacionaria. Se proponen colocar esta segunda luna para el año 2020.El propósito es ahorrar en el costo del consumo eléctrico de iluminación nocturna de la ciudad. Lasería ocho veces más brillante que nuestro satélite natural aunque solo iluminaría sobre launa circunferencia con un radio aproximado de ochenta kilómetros. Se están calculando detalles técnicos precisos por lapara valorar el impacto ambiental de este proyecto.Por ejemplo, nuestrapuede ser vista en ladesde cualquier lugar pero no se sabe con precisión cuál será la visibilidad para observadores distantes de esta segunda luna artificial.Existe también la preocupación de la forma en que estapodría afectar las observaciones astronómicas o la vida nocturna animal pues se sabe que muchos animales son muy sensibles a la luz y fases de laCon estael nivel de iluminación nocturno sería casi constante a lo largo del año y no es claro el efecto que esto tendrá.Otro ejemplo del efecto de la luz de lasobre la vida en lase encuentra en laen donde la actividad reproductiva está fuertemente vinculada a la. La brillantez de estasuperaría con mucho a la de nuestrapues será construida con una superficie de muy alta reflectividad óptica con objeto de reflejar laRecordemos que la superficie de laque está compuesta de polvo, arena y piedras, que en conjunto no tienen muy alta reflectividad. Definiendo un reflector perfecto como uno que tiene una reflectividad de uno, mientras que una superficie que no refleja nada tiene reflectividad de cero; entonces Venus tiene una reflectividad de 0.65 lo cual significa que el sesenta y cinco por ciento de la luz que incide en ese planeta es reflejada por las nubes de la atmósfera que le rodean. Mercurio tiene una reflectividad de 0.11, Marte de 0.15, Júpiter de 0.52, Saturno de 0.47, Urano de 0.51, Neptuno de 0.41 y la Luna de 0.12.Es importante subrayar que estas cantidades son valores promedio. Por ejemplo, para lase tiene un valor de 0.37, sin embargo este número es el resultado de tomar en cuenta muchos factores que además cambian a lo largo de cada año. Por ejemplo, las nubes de la Tierra tienen un valor de 0.4 a 0.8, las superficies cubiertas de nieve tienen valores de 0.4 a 0.85, los bosques de 0.04 a 0.1 y el agua de 0.02 a 0.8 dependiendo del ángulo de incidencia.Vale recordar que desde la última década del siglo pasadopropuso colocar un enorme espejo espacial para iluminar algunas pequeñas ciudades en, pero el proyecto nunca se concretó.