¿Promesa incumplida de AMLO?

Aunque si bien todavía no asume el poder López Obrador, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho podemos inferir que una de las promesas más importantes que hizo no la va a cumplir en cuanto a bajar el precio de la gasolina.Obrador ha dicho reiteradamente que no subirá el precio de la gasolina, pero su promesa fue que acabaría con el ‘gasolinazo’ o bajaría el precio de este combustible a como estaba antes del ‘gasolinazo’. El que no se suba el precio, aunque día con día se va subiendo, no es lo que prometió y aun esto no lo está cumpliendo. Se podrá decir: “Es que todavía no asume el poder presidencial sino hasta el primero de diciembre”. No es correcta esta percepción, porque ya se tiene la mayoría en el Congreso por parte de su partido Morena y todos sabemos que él es el dictador y dueño absoluto de este partido y puede manejarlo como quiera, y no vemos que los de Morena hagan algo para que no siga subiendo el precio de la gasolina. Se podrá decir que es libre este precio y está fluctuando de acuerdo a los precios del mercado internacional y de la paridad del peso, pero esto no es así.La gasolina se importa en su mayoría de Estados Unidos y el precio de ella es la mitad allá, de lo que se paga aquí. Allá cuesta 50 centavos de dólar el litro y aquí un dólar. Las razones por las que se paga más alto el precio aquí, es por la corrupción. Los mexicanos tenemos que pagar cara la gasolina para mantener a una burocracia dorada sindicalizada de Pemex que además tiene exceso de personal. También para pagar a Deschamps y cómplices que viven como reyes. Por el “huachicol” o robo de combustible, pero esto se origina desde la cúspide de Pemex, ya que éstos son cómplices de los delincuentes por la enorme “mordida” que reciben. Esa fuga de dinero todos los mexicanos la tenemos que pagar con sobreprecio a la gasolina.Y otra de las razones de que la gasolina es cara es por el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS). Algunos dicen que es de 4 pesos el litro pero en promedio la carga tributaria representa el 30% del precio final o más. De acuerdo a cifras de la propia Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pagamos cuatro tipos de impuestos por cada litro de gasolina: El IEPS federal, que cambia cada semana dependiendo las variaciones de otros componentes en el precio final como los costos logísticos, la ganancia de las estaciones de servicio, el precio de referencia en Estados Unidos y el tipo de cambio. La segunda carga es el IEPS estatal, el cual es una cuota fija para todo el año y se actualiza anualmente de acuerdo a la inflación, esta tasa es como de 50 centavos el litro y su recaudación se destina para el gasto público de los Estados y municipios, lo que supuestamente debería ser para tener mejores servicios públicos, pero esto no es así. El tercer impuesto es el IEPS por emisiones CO2, el cual tiene el propósito de desalentar el uso de combustibles fósiles (aunque en otro artículo explicaré que el petróleo no proviene de fósiles y sí es renovable), lo cual es absurdo e irracional, porque la gasolina es un producto inelástico, es decir, que se compra aunque su precio se incremente porque se ha convertido en un producto de primera necesidad. El cuarto impuesto es el del IVA que es del 16% y que se aplica al precio final de los combustibles sin considerar la carga por el IEPS.En relación a este compromiso incumplido de Obrador la dirigencia nacional del PAN le exigió que cumpla esta promesa de campaña de bajar el precio de la gasolina. El dirigente de ese partido, Mauricio Torres, demandó a Obrador hacer uso de sus mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores para reducir la carga impositiva y con ello bajar su precio. Expresó que “la gasolina no es un artículo de lujo, por lo que ese impuesto es injusto. La gasolina es indispensable para el traslado de mercancías, cuyos precios se ven impactados para perjudicar al consumidor final”. Esto es una gran verdad. En esta semana en su comparecencia ante los diputados, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que los pobres no consumían gasolina. ¿Es tonto o se hace? El pobre es el que sufre más el incremento en la gasolina porque todo se transporta y al subir el precio de la gasolina todo sube y el pobre es el que más sufre las consecuencias de este incremento final.Como vemos López Obrador todavía no asume el poder y ya está incumpliendo sus promesas de campaña.POSDATA UNO.- El miedo no anda en burros. Peña Nieto y cómplices ya se ampararon por posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades de Chihuahua contra funcionarios federales, incluido Peña, por posible colusión de éste y otros funcionarios con el ex gobernador César Duarte. Esto es inédito y es la primera vez que el Ejecutivo Federal presenta una demanda de este tipo. Esperemos que Peña sea el primero que entre a la cárcel por corrupto.POSDATA DOS.- Rosario Robles compareció ante la Cámara de Diputados y le dijeron sus verdades que ella cínicamente negó. Negó lo innegable. Margarita García del PT le dijo: "Eres insensible, eres cínica y corrupta. Debes estar en la cárcel pagando todo el daño que le has hecho a miles". Dice Robles que no le han probado nada, pues sí, porque Peña la tapa y no permite que la PGR, que depende de él, la investigue a profundidad. Los desvíos que se documentan en la "Estafa Maestra" muestran claramente la corrupción de Robles y cómplices.