Revelan causa de muerte de mujer encontrada en baldío

La joven de entre 23 y 25 años de edad, murió a causa de un infarto agudo al miocardio, según revelaron autoridades ministeriales.

Vecinos avisaron sobre el hallazgo

Se confirmó que esy que no presentó huellas de violencia.Su cuerpoubicado en la calle Jade y Parral.Según se dijo, en esa zona suelen reunirse jóvenes para consumir drogas, pero se no se confirmó que esta joven perteneciera a ese grupo ya que no ha sido identificada.Cuando vecinos encontraron su cuerpo, dieron aviso al Sistema Único de Emergencias (911).y paramédicos acudieron para certificar que la joven no tenía signos vitales.pero fue necesario llevar su cuerpo al anfiteatro para practicarle la necropsia.Aunque no es una muerte dolosa,y den detalles sobre la vida que llevaba.