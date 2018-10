Acusa regidora instalación de agroquímica e incineradora en Atitalaquia; Alcaldía desmiente

Lade Atitalaquia,, acusó que pese a la contaminación presente en el municipio, la Presidencia Municipal autorizó instalar unay una planta de agroquímicos, lo cual fue desmentido por la Alcaldía.Después de la explosión en la empresa de Agroquímicos ATC, ocurrida en 2013, pobladores del municipio se oponen a la llegada de más empresas que trabajen, pues acusan que no cumplen con las medidas que marca la Ley y representan un riesgo de salud a largo plazo.En respuesta, la alcaldesa de, explicó que no se trata específicamente de una incineradora, sino de unque formará parte de los servicios funerarios que ofrece el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), sección 35.Explicó que dicho espacio será administrado por el sindicato y que ya cuentan con los requisitos que marca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su operación.En cuanto a la empresa de, de la cual no especificó el nombre, larefirió que la alcaldía no ha emitido ningún permiso, pero que la empresa ya se encuentra en el municipio y solo hace falta la autorización para ampliar su planta.Sin embargo, hasta el momento no se ha otorgado dicho permiso, por lo que la empresa, a través de un oficio, solicitó los motivos por los que no se ha facilitado, pues aseguran que cumplen con las normas mexicanas e internacionales en materia de seguridad.Seguro te interesa: