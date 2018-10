Detienen a cinco por presunto vandalismo; libres por falta de denuncia

La Secretaría de Seguridad Pública dedetuvo aque presuntamente cometieron actos vandálicos en perjuicio de la propiedad de tres personas. Sin embargo, los afectados no quisieron presentar denuncia y, al no haber materia legal, fueron puestos en libertad.A la 1:19 horas se recibió un primer reporte al C4, donde se informó que en calle Héroes, número 9, colonia San Francisco, dos personas rompieron las cámaras de un domicilio y se dieron a la fuga.Posteriormente, a las 2:12 horas se recibió un segundo reporte en el que se informó que varios hombres rompieron el cristal de un vehículo tipo Sentra, color vino, el cual se encontraba estacionado sobre la avenida Melchor Ocampo.Dichas personas escaparon con dirección a la calle Francisco I. Madero, Ignacio Ramírez, Coronel Alberto y Fco. Sarabia, por lo que fueron perseguidos y cuatro de ellos detenidos en distintas calles.Además, un joven de 16 años de edad fue localizado en la calle Francisco Sarabia, en la parte posterior de una camioneta Nissan Estaquitas, color blanco.Este último tenía una mano lastimada producto de unal vehículo ya referido y fue atendido por Protección Civil.De los detenidos, tres tienen 18 años de edad y su domicilio en la comunidad Santiago Tlapanaloya; sus iniciales son: L.D.T.G, O.L.M y L.C.C.Además de J.R.S de 23 años de edad, quien también es vecino de Santiago Tlapanaloya; por último el menor de edad con lesión en la mano.Tras las detenciones, los afectados decidieron llegar a un acuerdo y no presentar denuncia.Seguro te interesa: