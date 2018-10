No fue un buen partido ante Santos: Burrito Hernández

"Creo que no fue un partido del todo bueno, nos cuesta empezar el segundo tiempo donde Santos nos mete en nuestro campo, son cosas que no hicimos en el partido como las hacíamos en casa, pero hay que reflexionar esto, nos quedan cuatro partidos que tenemos que jugarlos a muerte. Hay que estar conscientes de lo que nos estamos jugando (pase a la liguilla)", dijo Hernández.

Sin jugar



"En cualquier partido quiero estar, hay que apoyar de afuera, hay que jugar como sabemos, hay que hacer lo que el cuerpo técnico nos pide para llegar a la final que es importante porque nunca la hemos ganado", dijo Burrito.

Más que ganar un punto anteconsidera que dejaron ir dos y fue claro al decir que, sobre todo en el segundo tiempo.Los Tuzos empataron a un gol ante los de lay llegaron a, pero no les alcanza para meterse entre los mejores ocho, a falta de cuatro partidos para culminar elJorge no podrá jugar el martes anteen la, ver los juegos desde la tribuna es algo que no le gusta, la razón es que fue expulsado en losEn diciembre de 2017, los Tuzos cayeron en la final de, por lo que Jorge considera sería una buena revancha el juego del martes.