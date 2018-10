Aseguran que el accidente del Exatlón fue un montaje de Toño Rosique

¡Algunos integrantes de Contendientes sufrieron un evento desafortunado después de su viaje a Punta Cana! ¡Así se vivió la historia de los azules! No se la pierdan MAÑANA a las 5:00 PM por Azteca uno. #Exatlón pic.twitter.com/2JQovsO26g — Exatlón México (@ExatlonMx) October 20, 2018

¡Afortunadamente después del evento inesperado que tuvieron nuestros Contendientes, ellos están bien y ahora se les dará descanso! ¡El equipo rojo será el representante en el duelo internacional! ——> https://t.co/CHG8b7ZXWM#PorLosAzules pic.twitter.com/UPkdGBPOdd — Exatlón México (@ExatlonMx) October 19, 2018

Gonza y Ozi con Mariano Que bueno es verlos bien Ya los extraño mucho en la competencia. #Exatlon #TeamContendientes pic.twitter.com/nxlswYhOpi — Jenn (@JaeFruriova) October 21, 2018

Les cuento que me encontré a Irving de #Exatlón pic.twitter.com/Dwos5ynDW1 — paolavić (@paoladelrazo) October 19, 2018

Lay el deporte son el eje que mantiene a flote al, esta semana, sin embargo, lafue un ingrediente inesperado en esta justa y en redes, empezaron a surgir teorías sobre lo ocurrido, una de ellas señala que todo fue unpara subir eldel programa.Siete integrantes del equipo azul que participa en este programa, conocidos como "", decidieron abandonar la emisión luego del terrible momento que pasaron cuando laen la que viajaban sufrió uny perdió estabilidad.El equipo azul viajó a Punta Cana y de regreso se trasladaron en dos distintas avionetas. Una de ellas, en la que estaban deportistas como Isabel, Gonzalo, Paola y Evelyn, dio una vuelta de 360° grados y, afortunadamente, el piloto logró controlar la aeronave pues de lo contrario, el percance podría haber sido fatal.Un día después, y antes de que iniciara una competencia internacional que se tenía programada ante Rumania, y en la cual jugarían los "", fue cuando, presentador de la emisión, dio a conocer el mal momento que atravesaron los azules y por el cual se les había permitido descansar. Aseguró que todos estaban ilesos y que el equipo rojo tomaría su lugar.De manera sorpresiva, en los días posteriores, se dio a conocer que siete elementos del equipo azul habían abandonado lay su lugar sería ocupado por otros deportistas, esto provocó que en redes circularan diversas teorías sobre lo sucedidoAlgunas destacan que a la producción del programa le urgía dejar fuera al equipo azul pues carecían de unión, perdían más de lo que ganaban y ello impedía que se viera una competencia de verdad con el equipo rojo, los "".Los azules habían ganado su lugar para participar en la competencia internacional contra Rumania, pero ante la falta de nivel que mostraban, la producción decidió crear eldel "accidente" para evitar que participaran y así utilizar a los rojos, cosa que sin duda mejoraría elEsta decisión no dejó nada contento al equipo azul y con justa razón, los deportistas se enfrentaron con la producción y decidieron abandonar la competencia. La producción, sin embargo, no podía dejar que esto saliera a la luz y por eso continuaron con la farsa.Algunos usuarios de redes sociales publicaron algunas fotografías con los integrantes del equipo azul, que regresaron a México esta semana."hizo leña del árbol caído" y preparó un especial con todo lo ocurrido, además, en la semana hicieron continuas menciones al equipo azul, lamentando lo sucedido pero minimizando (de alguna manera) a los elementos que decidieron dejar la emisión, puesdestacó a los tres deportistas que se quedaron, los describió como "valientes", pero no se notaba preocupado por el supuesto terrible "accidente".La técnica utilizada por la televisora del Ajusco no es nueva, pues es importante recordar que al finalizarcirculó la versión de que los directivos "" las cuentas de los elementos de la sección deportiva y ellos fueron los encargados que sacar a la luz el polémicode, así como lasíntimas de