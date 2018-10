La polémica acompaña al VAR en la Liga MX

¡OJO CON EL PEGII!#FSRadioMX Estas son las únicas circunstancias bajo las cuales el VAR hará su aparición en la Liga MX pic.twitter.com/xSS6SdzZOS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 20, 2018

Un Atlas vs Veracruz para la historia

#ViernesBotanero @atlasfc 0-1 @ClubTiburones



¡Y SE ESTRENA EL VAR!

El silbante recurre a la tecnología para marcar penal a favor de los locales. pic.twitter.com/JceRrRB6Vg — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 20, 2018

#ViernesBotanero @atlasfc 0-1 @ClubTiburones



¿Qué está pasando? Primer los locales fallan el penal, a segundos, se vuelve a recurrir al VAR y se marca la pena máxima de nuevo. pic.twitter.com/FbTt2ASeAW — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 20, 2018

#ViernesBotanero @atlasfc 1-2 @ClubTiburones



¡De este modo es que volvío a intervenir el VAR para conceder penal a favor de los visitantes! pic.twitter.com/PhGRHTij6J — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 20, 2018

También hubo VAR en el Monterrey vs Toluca

¡EL VAR CASI HACE DE LAS SUYAS! #RayadosxFOX Apareció el videoarbitraje en el nuevo estadio de Rayados para revisar el gol del Toluca y... ¡No hubo posición adelantada!



En vivo por FOX Sports 2 y plataformas digitales ️: https://t.co/QoISiQeszF pic.twitter.com/uzUJvAZTWC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 21, 2018

Expulsión a Rubens Sambueza por esta actitud. Por más psicólogos que le pongan, este jugador no entenderá... pic.twitter.com/24d8VYkyu9 — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) October 21, 2018

La cabalística fecha 13 delfue la jornada elegida por lapara poner en marcha las pruebas del. El asistente, sin embargo, no estuvo exento deen algunos de los choques que tuvieron lugar este fin de semana.En el primer partido de la jornada, y el cual no prometía demasiado al estar protagonizado por, else estrenó con tres penales en los primeros 45 minutos.En el primero, parece que el criterio del árbitro Adonaí Escobedo para marcar el penal a favor deno fue del todo correcto. En el segundo, también a favor de los de Jalisco, lo marca sin dudar pues la falta fue justo frente a él y elsólo lo confirmó. Y en el tercero, Escobedo revisa la jugada y confirma que hubo mano dentro del área de Leiton Jiménez y marcó la pena máxima a favor dePero el duelo entre, que terminó a favor de los tapatíos, no fue el único que contó con la asistencia del, pues éste también influyó en el triunfo de losse adelantó en el marcador en los primeros minutos del segundo tiempo pero el nazareno utilizó elpara confirmar un supuesto fuera de lugar. Posteriormente, se comprobó que no hubo tal.Además, en los últimos minutos del enfrentamiento, se revisó una jugada en la queparecía haber pateado al rival tras ser derribado, y el argentino terminó expulsado en tiempo de reposición.