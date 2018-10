Las Gardenias de Tepito celebran su 50 aniversario

"Al principio sí me dio pena, porque te metes a algo que no conoces, a culturas nuevas, yo entonces tenía 15 años y fue meterme a un mundo desconocido en el que creía que la gente me iba a rechazar, porque me iban a decir que era esto, que era lo otro, pero cuando te metes al mundo de Las Gardenias, conectas con ellas", señaló Cherry, una de las "Gardenias" que fue entrevistada por el portal RT.