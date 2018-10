Un clarinete, unas percusiones y su inseparable guitarra fueron suficientes para la presentación de la cantante colombianadentro de las actividades del Festival Internacional Cervantino () en León.“Golpe de voz” fue el primer tema que interpretó en la Calzada de las Artes, del Forum Cultural Guanajuato, ante más de 600 personas reunidas para disfrutar la mezcla de géneros latinoamericanos musicales.El pasaje llanero, carnavalito, bambuco y bullerengue se fusionaron para presentar ante los leoneses un concierto que fue de la mano con canciones dedicadas al desamor.Con esta presentación inició su Tour México 2018 en el que tiene siete fechas. Así, además de presentarse en León lo hará en el Estado de México, Sonora, Yucatán, Veracruz, CDMX y en Guanajuato Capital.Con la melodía “Qué va a ser de ti”, hizo un llamado a las personas que tienen el destino de los países en sus manos: los gobernantes, invitándolos a trabajar y hacer acciones en favor de su población.La cantante con 13 años de trayectoria dedicó “Cuándo vas a irte” y “Fui y volví” a esas personas que terminan una relación y que, por más intentos de alejarse y romper contacto con su pareja, no logran cerrar ese ciclo.Pero los enamorados también fueron consentidos por la cantante quien con “Y pienso en ti” les dio una buena opción para dedicar esa melodía a sus parejas.“La siguiente canción la voy tomar como un atrevimiento de cantarla a ustedes, es la primera vez que la canto en México”, dijo, como preámbulo a su interpretación de “Cuando los años pasen”, de José Alfredo Jiménez.Para esos amores que llegan tarde interpretó “Lástima” y de su tercer disco como solista el sencillo “Corazoncito mío” y “El pescador”“Todas las flores” la interpretó antes de “Que ya me olvidé” la cual, comentó, fue escrita por su hermana para un novio al que según ella ya había superado, pero que ella sabe que eso no es cierto.“Que nadie sepa mi sufrir”, que hiciera famosa La Sonora Dinamita fue la melodía con la que se despidió luego de tomar una foto con sus músicos Carlos León Martínez, Mabel Castellanos y el público como fondo.