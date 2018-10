En el auditorio de Minas, la compañía Meher The Troupe, especialista en títeres y la representación teatral con marionetas de varios tipos, presentó la historia de Swami Vivekananda, uno de los grandes líderes religiosos de la India.La historia sigue a Swami quien en un principio sube a un árbol donde vivía un demonio, de ahí entra en contacto con la espiritualidad hindú por lo que decide primero viajar por toda la India para promover su sabiduría espiritual y posteriormente a Estados Unidos en donde funda un grupo de seguidores, convirtiéndose en el representante del hinduismo en aquel país.Después de reunir algunos discípulos, regresa a la India donde se vuelve una inspiración para todos, transmitiendo mensajes de fraternidad universal.Todo esto se cuenta en poco más de 30 minutos a través del empleo de títeres bidimensionales de varilla y con una técnica de teatro negro.El teatro negro consiste en representaciones escénicas mudas que se caracterizan por tener lugar en un escenario negro y a oscuras, con iluminación estratégica que da lugar a un fantástico juego de luz y sombras.El espectáculo fue digno representante del país invitado de honor, y resultó para los asistentes una experiencia única, no por nada el trabajo de la Meher The Troupe es reconocido en todo el mundo.