FOTO: YouTube.

¿Cómo reaccionan a la caída?

Tania Rincón, una de las conductoras favoritas de, jugabaen el programa, pero las cosas no salieron muy bien para ella.El juego se ha convertido en uno de los favoritos de la emisión, y pudo ser uno de los más divertidos del programa para todos sus integrantes, de no ser por la 'bochornosa'que sufrió su compañera.La conductora se enfrentaba al chef Mariano y al intentar tomar la botella antes que él, uno de los bancos cayó y ella se fue al suelo junto con él., decían, y se transmitió una repetición del momento.Los compañeros la ayudaron a levantarse 'rápido' y seguir con el juego, aunque los usuarios no dejaron pasar el momento e incluso algunos comentaron que 'hizo el oso' con su caída.El momento quedó en las redes sociales; mira la caída a partir del minuto 02:00: