FOTOS: YouTube.



"¿Te puso nervioso?", le preguntó Adela a Miguel Ángel, y ante la respuesta con una mueca, Lora dijo "¡Ya Miguel Ángel!"

En redes sociales se ha llegado a asegurar que la anatomía de infarto de Celia Lora cobró 'una víctima' llamada Miguel Ángel Mancera, luego de verlo bailando con ella en el programa La Saga, de Adela Micha.A través de YouTube y Facebook se transmitió la emisión que tuvo como invitados al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 'Coque' Muñiz y la hija de Alex Lora.'Coque' tomó la guitarra y comenzó a tocar; Mancera invitó a bailar a Celia y aunque ella aseguró que no sabía cómo se bailaba esa música,Lora llevaba un vestido color negro ajustado que a decir del público, deleitó a su compañero de baile."Yo no le voy a dar besos al Peje, te lo prometo", dijo Celia, aunque Mancera no contestó y se concentró en seguir bailando hasta que terminó la canción.Mira el momento a partir del minuto 02:05:55: