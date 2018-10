VIDEO: De miedo: Adolescente se despertó y encontró una serpiente en su cuarto

Además de su trabajo en la televisión, la conductora Vanessa Claudio se ha destacado también por su atractivo físico y sus fotos modelando para las redes sociales.Tiene más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, que suelen escribirle halagos a cada imagen que comparte.El caso es que Venga la Alegría se unió al hashtag 'tbt', que consiste en publicar una foto del pasado, pero la imagen que Vanessa habría elegido al parecer no le favoreció mucho, pues aparece sin una gota de maquillaje y hay quienes dicen que 'no parece ella'.Hubo usuarios que se lanzaron 'con todo' contra la conductora, y comentaron que ella es 'fea' no sólo por su físico sino por su manera de ser, mientras que otros la defendieron asegurando que es linda con o sin maquillaje, y aunque al parecer se haya hecho algún arreglito.También se hicieron comentarios criticando el hecho de que se compartiera esa foto, 'a menos que fuera con el consentimiento de ella".